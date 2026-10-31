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Resumen

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Acuerdos comerciales entre auspiciadores chinos y Kylian quedaron en stand by (Foto: Getty Images)
Acuerdos comerciales entre auspiciadores chinos y Kylian quedaron en stand by (Foto: Getty Images)
Por Claudia Inga Martínez, Fiorella Gil Mena

Kylian Mbappé puede seguir siendo uno de los futbolistas más valiosos del mundo sobre el campo, pero solo bastaron unos segundos para que la estrella francesa esté en el ojo de la tormenta. Un comentario sobre un meme que tenía su rostro y era alusivo a Mao Zedong -relacionado con su apelativo de ‘dictador’- desencadenó una crisis con China que, sin vacilaciones, alcanzó a sus patrocinadores, al Real Madrid y a LaLiga.

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