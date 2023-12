El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, criticó recientes declaraciones que había dado el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, con relación al adelanto del pago de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público por S/1.000 millones, autorizado mediante el Decreto de Urgencia 039-2023 que se publicó el 29 de noviembre.

Este decreto apunta a que se cumpla la regla fiscal para el 2023 -de 2,4% del producto bruto interno (PBI)- como sostuvo anteriormente el ministro a Gestión. Justamente, el titular del Consejo Fiscal había señalado en entrevista a Semana Económica que esta medida ofrece un 0,1% del PBI de holgura al déficit fiscal; pero a noviembre este indicador es de 2,8%. Añadió que dicha “contabilidad creativa” afecta la imagen del MEF y de la política económica.

En ese sentido, Contreras sostuvo que enviará una carta entre este lunes y el martes a más tardar pidiendo las explicaciones sobre el tema.

“Soy muy respetuoso de la institucionalidad. No es correcto que el presidente del Consejo Fiscal pueda hacer aseveraciones tan ligeras. Las utilidades del Banco de la Nación forman parte de los ingresos del Gobierno, como lo son las utilidades de otras empresas públicas. [...] Así como se exige prudencia a un ministro de Economía al momento de hablar, también tenemos el derecho de exigirlo al presidente del Consejo Fiscal cuando se refiere a temas tan importantes que pueden afectar la credibilidad del país”, expresó Contreras ante la prensa tras la presentación del Laboratorio de Innovación de Políticas Públicas o MEF Lab.

“Mis declaraciones responden a una posición colegiada del Consejo Fiscal. [...] Descartamos las expresiones de uso político”. Carlos Oliva , presidente del Consejo Fiscal

Este Diario consultó a Oliva sobre el tema en cuestión y sostuvo que sus declaraciones cuentan con una posición colegiada del Consejo Fiscal, descartando que sean de uso político, por lo que dicho grupo tendrá un comunicado al respecto en los siguientes días.

“Debe quedar claro que mis declaraciones responden a una posición colegiada del Consejo Fiscal, y en ese sentido vamos a sacar un comunicado en estos días. Descartamos las expresiones de uso político”, indicó.

Situación

La declaración que dio Oliva cuenta con el respaldo del Pleno del Consejo Fiscal, según indicó a El Comercio Alonso Segura, miembro de dicho organismo y exministro de Economía.

“Él [Oliva] no ha declarado como posición personal, sino la posición del Consejo Fiscal. Haría bien el ministro de Economía en no señalar puntualmente al presidente del consejo, sino a cada uno de los miembros”, expresó.

Además de ratificar las declaraciones del titular del consejo, Segura sostuvo que el Gobierno no cumplió con los criterios que necesarios para emitir la medida en un decreto de urgencia, como la situación de excepcionalidad para tapar un “hueco fiscal”, debido a que ya se tenía un crédito suplementario, que aprobó en octubre el Congreso, donde se consideraron subsidios económicos.

“Me parece curioso que [el ministro] haga una acusación de que se atenta contra la institucionalidad, cuando lo que está haciendo el MEF es, justamente, vulnerar el marco fiscal con ese tipo de prácticas”, acotó.

En ese sentido, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía, consideró que esta medida, a través de un decreto de urgencia eleva el techo de gasto, aspecto que se suele aprobar en la Ley de Presupuesto.

“Un decreto de urgencia no puede modificar la Ley de Presupuesto, solo una ley [lo puede hacer], porque finalmente es un crédito suplementario por S/1.000 millones en ingresos adicionales, y eso también es una crítica adicional, porque esto tiene visos de inconstitucionalidad. La constitución identifica cuáles son los rubros para los cuáles uno puede usar un decreto de urgencia y se excluye cambios a la Ley de Presupuesto”, sostuvo.

MIRA | El primer año de Dina Boluarte en cinco indicadores económicos

Castilla también coincidió en las observaciones que realizó el Consejo Fiscal sobre este adelanto del pago de utilidades del Banco de la Nación, considerando que las declaraciones de Oliva no son políticas, sino que cumple con el rol que se tiene en el consejo.

“No veo ningún tipo de politización y más bien veo demasiada sensibilidad de parte del MEF, porque esto nunca se ha hecho y se hace expresamente para decir que sí se cumple la regla fiscal y de eso no se trata, se trata de ser responsable en el gasto público y de advertir desviaciones, pero no solo con ese tipo de medidas. [...] Esto debería ser tomado como parte de una revisión a hacer por el MEF y no tomarlo a la defensiva como lo hizo [Contreras]”, sostuvo.

A su vez, Luis Arias Minaya, exvicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y profesor de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, recordó que el Consejo Fiscal ya venía advirtiendo en diversos informes que tener proyecciones del resultado fiscal que están al límite de la regla “genera un alto riesgo de incumplimiento”.

“Las declaraciones de Carlos Oliva cuentan con el respaldo del Pleno de todo el Consejo Fiscal. Él no ha declarado como posición personal, él ha declarado la posición del Consejo Fiscal. Haría bien el ministro de Economía en no señalar puntualmente al presidente del Consejo sino a cada uno de los miembros”. Alonso Segura , miembro del Consejo Fiscal.

Además, apuntó a que la regla fiscal de este año está “prácticamente quebrada” no por la cifra, sino por la tendencia de aumento, por lo que las pretensiones del MEF de “maquillar ese quiebre de la regla” con medidas como la transferencia económica del Banco de la Nación al Tesoro Público terminan afectando la institucionalidad.

Banco de la Nación

Como sostuvo Contreras, este adelanto del pago de utilidades busca que el país cumpla con la regla fiscal. Sin embargo, la medida también implica otros aspectos.

Segura explicó que si bien el Banco de la Nación puede revertir sus utilidades al Tesoro Público, esta vía es posible una vez finalizado el ejercicio fiscal, es decir, cuando termine diciembre.

“Está haciendo uso de estas malas prácticas [el ministro] para adelantar la distribución de utilidades para tratar un hueco fiscal generado por el propio MEF, con lo cual genera un hueco el siguiente año. Esta no es una práctica usual, ni internacional, ni corporativa, ni financiera ni fiscal”, expresó y apuntó a que el riesgo que se genera es que se puedan manipular las cuentas fiscales para cumplir con las reglas y con mecanismos que no se ajustan como el decreto de urgencia.

Arias Minaya sostuvo que dichas transferencias que se realizarán son “préstamos”. Además, indicó que el Ministerio de Economía también ha “retrasado las devoluciones a los exportaciones desde septiembre”, con lo cual se incrementa de forma artificial la recaudación neta.

“Y el propio ministro ha confesado que hará los recortes de gasto que él ha llamado ‘no prioritarios’ en diciembre. O sea, va a echarle llave al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) para que los pliegos, particularmente los locales y regionales, no puedan registrar el devengo de los gastos que deben hacerse con normalidad este mes, no se pueda realizar el devengo este mes y se embalsen para el próximo año”, expresó el también expresidente ejecutivo del Banco de la Nación.

Además, Castilla indicó que con la medida “se desviste a un santo para vestir a otro”, dado que las utilidades, cuando se tienen en las empresas públicas, así como se pueden revertir al fisco también pueden servir para reinvertirse o aumentar el capital del Banco de la Nación o para que sea incluido en un “pozo común” para financiar las inversiones de las empresas deficitarias en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

“El precedente es muy malo, porque hoy día deciden hacer eso y mañana pueden decidir que van a adelantar el pago de impuestos para cumplir una regla. El Gobierno parece que tiene falta de cintura y correa política y eso no ayuda a generar la credibilidad que tanto se le exige”, sostuvo.

Justamente, consideró que el foco del Gobierno debería ser cómo generar mayores ingresos, cómo se puede ampliar la base de la recaudación o ajustar los gastos superfluos, sino explicar las razones por las que no se cumple con la regla fiscal.