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Resumen

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el MEF corregiría lo antes posible dos aspectos de Obras por Impuestos: que las empresas puedan ejecutar proyectos por montos que no guardan relación con el impuesto a la renta que pagan y que los certificados recibidos puedan venderse sin límites en el mercado secundario.

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