El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el MEF corregiría lo antes posible dos aspectos de Obras por Impuestos: que las empresas puedan ejecutar proyectos por montos que no guardan relación con el impuesto a la renta que pagan y que los certificados recibidos puedan venderse sin límites en el mercado secundario.

Asimismo, señaló que conversaría con el Ministerio de la Producción para evaluar la declaratoria de emergencia del sector textil y facilitar el tratamiento de sus créditos.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, Cuba explicó que las Obras por Impuestos permiten que una empresa financie y ejecute un proyecto público y reciba un certificado para pagar posteriormente su impuesto a la renta.

El ministro cuestionó que esos certificados fueran transferidos a otros contribuyentes mediante un mercado secundario sin restricciones. “¿Qué interés tiene un pagador del impuesto a la renta en comprar un certificado para pagar impuestos? Solamente si lo compra con descuento”, sostuvo. No precisó las modificaciones que aplicaría ni el plazo previsto para aprobarlas.

Durante la sesión, el senador José Arista cuestionó el diseño actual de Obras por Impuestos y advirtió que podía facilitar actos de corrupción y asignaciones discrecionales. Cuba respondió que la concepción original del mecanismo era positiva y señaló que el MEF investigaría las causas de los problemas detectados.

Por otro lado, el ministro indicó que el pedido de facultades legislativas buscaba ampliar Obras por Impuestos a intervenciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres.

Expedientes técnicos

Al ser consultado por el incremento del costo y la paralización de obras públicas, Cuba afirmó que una de las principales causas era la elaboración deficiente de los expedientes técnicos.

“Mejor gastemos bien en buenos ingenieros, en buenos técnicos que hagan mejores expedientes al inicio, para evitar cambios importantes luego de los mismos o cambios en el alcance de los proyectos”, manifestó.

Añadió que los retrasos también elevaban el costo de las obras. “Cuando se atrasan los plazos también hay inflación, es más caro construir, sube el cemento, sube el fierro, sube el ladrillo”, indicó.

Cuba afirmó que la pesca, el agro y el sector textil ya se encontraban en recesión debido al impacto del fenómeno de El Niño. Indicó que este resultado todavía no se observaba en el desempeño general de la economía debido al crecimiento de otros sectores, como la industria y la construcción.

Respecto del sector textil, el ministro señaló que conversaría con el titular de la Producción para evaluar su declaratoria de emergencia. Según explicó, esta medida permitiría que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) flexibilizara el tratamiento de los créditos bancarios del sector.

“Tenemos que conversar con el ministro de la Producción para que declare en emergencia también los textiles”, afirmó. Cuba no precisó las facilidades que se aplicarían, las empresas que podrían acceder a ellas ni cuándo se tomaría una decisión.