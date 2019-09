MEF: Tía María no está considerado en principales proyectos entre 2020 y 2022

El ministro de Economía, Carlos Oliva, consideró que es "perfectamente posible" que la economía peruana crezca hasta 3% este año, pese a factores adversos nacionales e internacionales.

"Es perfectamente posible (crecer hasta 3%) pese a los riesgos tanto nacionales e internacionales, pero es una cifra perfectamente posible, yo creo que si la situación internacional no empeora podemos dar un mensaje importante al empresariado peruano sobre estos planes que estamos presentando. Si somos lo suficientemente capaces como para que el sector privado se dé cuenta y vea lo que estamos haciendo esta cifra es posible", expresó Oliva en Canal N.

En esa línea, el ministro destacó las metas que se ha propuesto el Gobierno de cara al 2020 con una cartera de proyectos que se han presentado en el Congreso de la República.

"Hay una cartera de proyectos de ley que vamos a enviar al Congreso, algunos de ellos ya los hemos enviado, son ocho o nueve proyectos de ley que tienen que ver con la mejora de la competitividad", explicó el titular de Economía y recordó que uno de estos proyectos, el de 'Chatarreo', ha tenido buena recepción por parte de los parlamentarios.

Tía María



Con respecto a los principales proyectos mineros entre 2020 y 2022, Oliva explicó que Tía María no figura en el listado debido a la incertidumbre que rodea a la minera.

"Tía María no está por la sencilla razón que no sabemos cuándo va a empezar ese proyecto minero, la misma empresa nos ha comunicado por escrito de que más allá de la licencia de construcción que le ha sido otorgada en su momento, ellos iban a tomarse un tiempo para decidir cuándo es el momento preciso para empezar a construir. Mientras no tengamos claridad acerca de eso, no conviene incluirlos en las proyecciones. Hay que ser lo más realistas posibles", señaló.

Con respecto al futuro de Tía María, Oliva dijo que esperaran la resolución del Consejo de Minería con respecto a la licencia y en el escenario que no se le otorgue y Southern inicie un juicio aseguró que “estamos preparados para responder ante cualquier juicio porque tenemos a un equipo potente que nos defiende muy bien”.