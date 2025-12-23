MEF descarta nuevos rescates y advierte falta de transparencia en Petro-Perú : cambios gerenciales en la estatal y qué más hay detrás

El futuro de Petro-Perú se ensombrece cada día más. Con un déficit de capital de trabajo superior a US$1.347 millones (hasta setiembre) y sin dinero para pagar servicios tan básicos como la factura del gas o la limpieza de sus instalaciones, la estatal se ve ahora al borde del abismo tras la negativa del Gobierno a salir, nuevamente, en su rescate.

Esto, tras sucesivos salvatajes que han costado S/17 mil millones al Estado peruano en los últimos tres años, y con los cuales se hubieran podidos solventar necesidades acuciantes, como salud y educación, manifestó Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, en declaraciones a RPP.

En esa línea, la funcionaria indicó que “el Gobierno no tiene prevista ninguna inyección económica en Petro-Perú”.

Por el contrario, informó que antes de fin de año se emitirán varios dispositivos legales para que la estatal “deje de seguir generando gastos al Estado”.

Trascendió que algunas de esas medidas serían de corte laboral, con foco en reducción de personal y de sueldos.

El objetivo, explicó Miralles, es producir un cambio profundo en la gestión y gobernanza de la empresa para frenar su impacto negativo en las arcas públicas.

Así, manifestó que el MEF ha solicitado información técnica detallada a Petro-Perú para conocer su “estado real” y tomar las medidas pertinentes, pero que todavía tienen “dificultades de acceso” a dicha información porque “se pide, pero se demoran o no te dicen todo completo”.

Consultada sobre qué área es la que pone estas trabas respondió que “hay un equipo gerencial designado por el nuevo directorio, a quien les hemos pedido información” y con el que el directorio “está sesionando y solicitando”.

Cabe señalar que la gerencia general es ocupada desde hace dos semanas por Gustavo Villa Mora, exgerente de operaciones de la refinería de Talara, quien pertenecería al círculo íntimo del exgerente general de Petro-Perú, Óscar Vera.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) asegura, sin embargo, que la designación de Villa no ha interrumpido la colaboración entre el equipo del MEF comisionado al interior de Petro-Perú y el equipo de la gerencia de Finanzas encargado de brindarle información.

Según el STAPP, ambos equipos siguen coordinando “de manera permanente (…) atendiendo solicitudes, absolviendo consultas y entregando información y sustentos técnicos dentro de los canales institucionales correspondientes”.

Precisó que toda la información se entrega “mano a mano, con USB y documentos impresos”.

MÁS CAMBIOS GERENCIALES

Este Diario ha tomado conocimiento, sin embargo, de una serie de movidas gerenciales que apuntarían a crear una atmosfera de secretismo en áreas neurálgicas de la empresa en un futuro no lejano, según fuentes del sector.

Se trata de la remoción de, por lo menos, catorce altos funcionarios en ocho gerencias clave: finanzas, auditoría, planeamiento, administración, operaciones, exploración y producción, comunicaciones y en la gerencia comercial y cadena de suministros.

Así, trascendió que Arturo Rodríguez, actual gerente corporativo de operaciones, asumiría también la gerencia de exploración y producción en reemplazo de Renzo Higa.

De mismo modo, se comenta que la gerencia de comercial y de suministro cambiaría por completo con la designación de Henry Ojeda en la gerencia de trading, de Ernesto Gamarra en la gerencia de distribución, de Carlo Prado Lazo en la gerencia de comercialización, y de Víctor Raúl Díaz en la gerencia de ingeniería.

A ello se añade la reconfiguración de la gerencia corporativa de planeamiento, con el nombramiento de Luis Eduardo Vértiz, como gerente de planeamiento y desarrollo de negocios, de Gunther Documet, como gerente de planeamiento operacional, y de Andy Farías, como gerente de procesos y riesgos.

Otras movidas notables son las de Aldo Francisco Quaglia (gerente de la refinería de Talara), Luis Enrique García Soriano (gerente de auditoria), Melissa Tafur (gerente de gestión financiera y tesorería), Elizabeth Álvarez Urtecho (gerente de comunicaciones) y Jhan Carlo Paiva (gerente de seguridad).

Consultado por este Diario, Petro-Perú señaló que sí han habido cambios en la empresa, pero sin dar más detalles.