El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte del riesgo fiscal para casi todas las economías del mundo. ¿Hay preocupación respecto a la regla fiscal para este año en Perú?

Efectivamente, el FMI ha mostrado esa preocupación a nivel regional, especialmente porque la mayoría de economías ha registrado aumentos en su déficit fiscal como consecuencia del COVID.Y, las economías han venido recuperando el espacio fiscal, algunas de mejor manera y otras no a la velocidad que se esperaba. En el caso del Perú, hemos tratado de lograr retornar a la senda del déficit fiscal. Además del COVID, en el 2023 tuvimos que enfrentar una situación que no enfrentábamos hace más de 25 años, que fue una recesión consecuencia de varios factores, especialmente climáticos. Entonces, en ese contexto y sin considerar el COVID, el Ejecutivo tuvo que tomar una decisión sobre lo que teníamos que priorizar. La priorización se dio por el lado del crecimiento. Para crecer en el 2024 se tuvo que impulsar la economía a través del gasto público, en particular a través del impulso a la inversión pública. Esa asociación de factores, en el caso específico del Perú, hizo que la regla fiscal no se cumpla en el 2023 como consecuencia de la recesión y en el 2024, como consecuencia de esta coyuntura. Si bien es cierto en los números se ve que no hay un cumplimiento de la regla, lo que está detrás básicamente es una decisión de política, justamente con miras a crecer, porque a través del crecimiento es que vamos a consolidar las cuentas fiscales. Para este año el objetivo es justamente llegar a la meta de 2,2%.

Sí llegaríamos entonces a la meta este año.

Así es. Como lo ha mencionado el ministro de Economía, ese es el objetivo del MEF. Y, para eso, se están tomando diferentes acciones, se están implementando diferentes medidas justamente con el objetivo de recuperar esa trayectoria que nos permita llegar en el mediano plazo a un déficit de 1%.

¿Qué medida específicamente o conjunto de medidas harían que lleguemos este año a la meta fiscal?

Se está trabajando en varios frentes. El primer frente es que tenemos que trabajar por el lado de los ingresos y también por el lado de los gastos. Además, hasta antes de los anuncios relacionados a la guerra comercial, teníamos buenas proyecciones para los precios de los metales. Estos todavía se mantienen por encima de los precios promedio registrados el año pasado, pero la situación es incierta todavía.

Por el lado de los ingresos, esperamos mayor recaudación este año por el hecho de que la regularización que se está dando en estas semanas de abril se extenderá hasta junio por el lado de personas naturales. Es una regularización que nos va a permitir alcanzar buenos niveles de recaudación debido a que el año pasado hemos tenido buenos precios en los metales. Y como sabes, los buenos precios de los metales de un año se reflejan completamente el año siguiente porque el pago de impuestos se basa en la recaudación del año previo. Entonces, este año esperamos una mejor recaudación por ese lado.

Además, evidentemente se está trabajando en mejorar la recaudación, más allá de aprovechar estos precios y esta regularización, hay medidas para reducir el incumplimiento tributario. En el Perú, luego de la pandemia, el incumplimiento tributario aumentó mucho, a niveles por encima del 30%. La idea es, a través de la fiscalización, hacer que la Sunat reduzca ese incumplimiento, en particular, por el lado del IGV.

¿Se va a implementar entonces la reforma tributaria de este año? La idea es pasar de 4 a 2 regímenes.

Se está trabajando en eso también. Las reformas toman tiempo. Cualquier reforma que se haga se implementaría a partir del siguiente año fiscal. El consenso es la simplificación, efectivamente, de los regímenes tributarios para el caso de la tercera categoría.

¿Se aplicaría en el 2026 o todavía es incierta la fecha?

Se está trabajando. Esto depende de los espacios políticos que existan, porque eso tiene que pasar por el Congreso.

Si bien este año queda claro que vamos a cosechar los buenos precios de los metales del 2024, ¿hay preocupación por el 2026 en ese sentido? Los precios de los metales en el corto plazo, incluyendo el cobre, han bajado, y más bien las perspectivas muestran que debido a que habrá una demanda más débil, los precios podrían seguir bajando en el mediano y largo plazo.

Eso también es cierto. Estas son proyecciones, las proyecciones cambian mucho y están condicionadas a la información disponible. Antes de abril teníamos proyecciones muy buenas, pero debido al choque exógeno que afecta al mundo, ahora tenemos otras proyecciones y mucha incertidumbre. Lo que creemos que pasará en el 2026 está condicionado a la información que tenemos ahorita que nos hace prever -como se ha mencionado en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial-, que los precios de los metales podrían bajar debido a la demanda externa. Debido a que los precios son volátiles y a que nuestra recaudación depende de alguna medida de ellos, estamos trabajando en hacer mejoras que nos permitan depender menos, o en todo caso, que nos afecte menos su volatilidad.

Hay algunas críticas respecto a las zonas económicas especiales. Pero, más allá de ese caso en particular, ¿se está pensando aplicar exoneraciones?

Desde el punto de vista técnico, lo recomendable -incluso lo menciona la OCDE-, es tener una una tasa efectiva del 15%. El enfoque (aprobado) es una alternativa para los primeros años, para que la tasa sea cero para promover e incentivar la inversión. Ahí hay un ‘trade off’: cuánto impuesto voy a reducir inicialmente para promover la llegada de empresas competitivas. Después ese incentivo se traducirá en mayor actividad económica y que eso en el futuro generará mayor recaudación. Esto tiene un análisis costo- beneficio. Estas zonas económicas especiales, en particular la zona de Chancay, se espera que en el futuro cercano comience a operar y genere actividad económica y después, mayor recaudación. En ese sentido, no es una exoneración, sino más bien un incentivo a la inversión. Esta es una inversión que va a generar réditos, mientras que otro tipo de exoneraciones, como por ejemplo la exoneración a la producción de los restaurantes, daña la recaudación, porque no hemos visto un efecto en términos de producción y de recaudación al final. En general, las exoneraciones hay que evitarlas porque se demuestra, desde el punto de vista técnico, que no dan los resultados esperados.

El MEF ha indicado que el crecimiento para el Perú será de 4% este año. El FMI proyecta 2,8%. Se viene pronto la publicación del Marco Macroeconómico Multianual Actualizado. ¿Vamos a ver un ajuste a la baja?

Inicialmente, antes de los anuncios que hizo Trump sobre la subida de aranceles y todo lo que se ha generado, estas predicciones fueron anunciadas por el ministro de Economía y apuntaban a un crecimiento de 4% para este año, que iba a ser consecuencia de un conjunto de medidas políticas que buscaban en particular promover la inversión privada. Nuestra perspectiva la seguimos manteniendo como objetivo. Nuestro objetivo es trabajar hacia ese 4%. Pero, tomando en cuenta las circunstancias actuales, nuestras proyecciones, como ya lo mencionó el ministro de Economía, están entre 3,5% y 4%. Es decir, nos podemos mover entre 3,5% y 4%. El FMI efectivamente ha reducido las proyecciones de los países. En el caso del Perú, 2,8% (es la proyección de crecimiento). Históricamente, las proyecciones que se publican al inicio del año usualmente son menores a las cifras oficiales. El año pasado, para no ir muy lejos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, proyectaban en estas épocas 2,5% de crecimiento para el Perú y terminamos con 3,3%. Nosotros inicialmente ya hablábamos de 3% de crecimiento.

EL DATO

Para el viceministro Lahura, la nueva ley de Contrataciones del Estado permitirá optimizar las compras públicas, contribuyendo a la reducción del gasto.