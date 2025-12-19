¿Mayor acción desde el Ejecutivo? La postura de los exministros de Economía sobre el “Acuerdo Fiscal”

Acciones en favor de la responsabilidad fiscal fue el pedido que hicieron distintos exministros de Economía y Finanzas durante la primera reunión del Acuerdo Fiscal para la Sostenibilidad, que se realizó en el Palacio de Gobierno.

Denisse Miralles, actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó en este espacio que el país fortaleció sus finanzas públicas durante las tres últimas décadas, pero que ello se ha ido debilitando en los últimos años.

Cabe recordar que el país lleva dos años consecutivos sin cumplir la regla fiscal, y a octubre de 2025, el déficit anualizado fue de 2,3%. La meta de límite de déficit fiscal al cierre del año es de 2,2%.

De acuerdo a la ministra, los desbalances fiscales afectan negativamente en la inversión, el empleo y en el bienestar de las personas; además, eleva las tasas de interés, desincentiva la inversión privada y reduce el espacio fiscal para el financiamiento de servicios públicos y de infraestructura.

Justamente, el compromiso del Acuerdo Fiscal toma tres líneas de acción: la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, la eficiencia y calidad del gasto público y la ampliación de la base tributaria.

El presidente de la República, José Jerí, recalcó la necesidad de construir una agenda pública, así como construir el país con un sentido de responsabilidad fiscal y sin perder el enfoque social.

“No pueden aceptarse todas las expectativas al mismo tiempo si no existen mayores fuentes de ingreso, mayor inversión que sea sostenible en el tiempo para mantener el equilibrio”, apuntó Jerí.

El presidente sostuvo que aún no se ha podido concretar una ampliación de la base tributaria de forma adecuada. Por ello, apuntó que debe existir un “punto de corte” para que se inicie un proceso progresivo para dicha ampliación.

Percepción

Para David Tuesta, exministro de Economía y presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, ha sido positivo poner en la mesa de diálogo los riesgos fiscales a los que se somete el país, así como las consecuencias negativas sobre estos riesgos y la necesidad de trabajar en ello.

Tuesta precisó que el gobierno debe dar el ejemplo, tener firmeza y observar las iniciativas fiscalmente irresponsables; incluso, de ser necesario, debe recurrir al Tribunal Constitucional.

Asimismo, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, consideró que la meta de límite de déficit fiscal es un instrumento para llegar al objetivo de bienestar de la población peruana. En conversación con El Comercio, agregó que se debe concientizar a los candidatos presidenciales a que incorporen los aspectos tratados en el Acuerdo Fiscal en sus planes de gobierno.

Sobre el impacto o resultado que pueda tener el Acuerdo Fiscal, sostuvo que en las siguientes semanas se observará si los puntos alcanzados en la primera reunión tendrán efecto.

De acuerdo al MEF, la implementación del Acuerdo Fiscal constará de tres etapas, siendo la primera a iniciar entre enero y febrero con la presentación de aportes y el desarrollo de mesas de trabajo que convoque el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

Acción

Además de distintos exministros de Economía, el Acuerdo Fiscal convocó, también, a titulares de gremios empresariales como la SNI, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, representantes del Congreso, de la Conferencia Episcopal Peruana, entre otros.

En este espacio, Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, sostuvo que se debe realizar un ajuste fiscal tomando en cuenta la inflación controlada y las reservas internacionales a niveles extraordinarios.

A su vez, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, apuntó a que se observó una aceleración en la magnitud y frecuencia de decisiones de distintas estructuras del Estado que generan conflictos fiscal que no son consistentes con la sostenibilidad fiscal.

Asimismo, señaló que hay medidas que aún no están incorporadas en los presupuestos públicos pero que se harán visibles en los siguientes meses y años.

La exministra Mercedes Aráoz indicó que se necesitan aplicar políticas públicas adecuadas y promover la inversión privada en favor del crecimiento económico. Por su parte, la extitular del MEF Claudia Cooper solicitó que se mantenga en el tiempo estos acuerdos.

A su vez, el exministro Kurt Burneo expresó que se debe tomar acción, por lo que el Ejecutivo debe observar distintas iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso y que están relacionadas con un impacto fiscal.

Tuesta sostuvo que se requieren acciones para revertir medidas apuntando a una mirada de largo plazo en favor de tener consistencia en la política fiscal, pero también consideró importante que el gobierno tenga una mirada de corto plazo, por lo que se necesitan señales desde el Ejecutivo.

“Arrancaría con una Fase 0, que es hacer las cosas responsablemente desde el gobierno. También implica a los congresistas. Si esa fase no se da, no se ven acciones, rápidamente este acuerdo perderá credibilidad”, expresó en la reunión.

Por su parte, el exministro Waldo Mendoza consideró que se debe elevar a ley orgánica la norma de responsabilidad y transparencia fiscal. “Se necesitan ver señales claras desde ahora”.

Raúl Pérez Reyes, exministro durante la gestión de Dina Boluarte -fue titular del MEF hasta que Jerí asumió la presidencia-, consideró que se deben crear fondos soberanos para los excedentes de precios de minerales.

Apuntó que habrían entre tres y cuatro años de buen crecimiento en la recaudación tributaria por los precios de minerales, pero después de ello se generaría una contracción en los ingresos y una presión en el endeudamiento público.

Para el exministro Alex Contreras, existen riesgos de rigidez en el gasto público. En esa línea, señaló que el Parlamento es una institución política, por lo que responde a pedidos específicos de distintos sectores.

Además, el exministro Luis Valdivieso explicó que existen 12 puntos del PBI potenciales que pueden elevar los ingresos del país, distribuidos en la evasión del Impuesto a la Renta, la evasión en el IGV, las exenciones tributarias y en la elusión.

Desde el lado del Congreso, Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, expresó que los problemas del país no se solucionan postergando las decisiones del Estado.

En ese sentido, consideró que las postergaciones de las demandas sociales pueden generar crisis para el país.