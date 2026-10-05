La economía peruana crecería entre 2,5% y 3% en cada uno de los meses restantes del año, estimó Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. El titular del MEF mantuvo su previsión de crecimiento de 3,4% para el 2026.

“Según nuestros cálculos, el peor mes del año en términos de actividad habría sido junio”, sostuvo.

Cuba presentó estas perspectivas durante la sustentación del proyecto de ley que propone créditos suplementarios por S/8.228 millones para financiar acciones para mitigar el fenómeno de El Niño 2026-2027, infraestructura, seguridad ciudadana, salud, educación y otras obligaciones esenciales.

Cuba destacó que la economía acumuló un crecimiento de 3,1% entre enero y julio, pese a los efectos de El Niño. Señaló que la demanda interna crecía cerca de 6% y la inversión privada, alrededor de 15%.

En su exposición, sostuvo que las expectativas empresariales, los altos precios de las materias primas y el impulso fiscal contribuirían al desempeño de la actividad económica hasta diciembre.

Cuba también destacó que el indicador de expectativas de contratación de trabajadores a doce meses alcanzó los 65 puntos, el nivel más alto desde que comenzó a publicarse la serie en el 2013. “Esa persona que sí contrata gente está respondiendo que tiene mucho entusiasmo para contratar en los próximos 12 meses”, sostuvo.

Recursos adicionales

El titular del MEF sostuvo que el déficit fiscal se encontraba cerca de 1% del PBI a agosto, por debajo de la meta de 1,8% para este año. Argumentó que la mayor recaudación tributaria daba espacio para incrementar la inversión y el gasto público sin superar ese límite.

Explicó que el crédito suplementario se financiaría mediante recursos ordinarios y operaciones de endeudamiento a través de bonos soberanos. Añadió que la solicitud respondía tanto a gastos que el Gobierno encontró sin presupuesto como a las necesidades de atención de El Niño y la ejecución de parte de su plan de gobierno durante el último trimestre del 2026.

Ante las preguntas de los diputados sobre los recursos destinados a El Niño, Cuba señaló que previamente se habían asignado S/2.500 millones mediante una reasignación de fondos de los ministerios. Sostuvo que la mayoría de esos recursos ya había sido girada por el MEF y se encontraba en ejecución.

Durante la sustentación, los ministros detallaron algunos destinos de los recursos solicitados. Transportes incluyó S/570 millones para continuar las obras de la Línea 2 del Metro; Interior, S/250 millones para adquirir patrulleros y chalecos antibalas; y Vivienda, S/380 millones para 26 proyectos, principalmente de agua y saneamiento.