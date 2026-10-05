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Resumen

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La economía peruana crecería entre 2,5% y 3% en cada uno de los meses restantes del año, estimó Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. El titular del MEF mantuvo su previsión de crecimiento de 3,4% para el 2026.

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