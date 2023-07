El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara, señaló que la mayoría de los anuncios realizados son proyectos que estaban trabados y no hay nuevas iniciativas o mecanismos que permitan generar inversión, no hay un plan, plazos, hitos o metas, algo que consideró importante.

Un gran ausente fue la lucha contra la informalidad, en un país con 13,5 millones de trabajadores informales y 5,5 millones de empresas informales, explicó.

En tanto, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de Gamarra, afirmó que en el mensaje faltó mencionar a la micro y pequeña empresa.

“Son 72 páginas de discurso y el 99% del tejido empresarial que genera el 84% del empleo del país -cifras de la presidenta-, no ha merecido una página completa. Otra vez el gobierno está perdiendo oportunidades muy valiosas para cambiar el rumbo económico”, dijo Saldaña.

Y es que, anotó, no se ha escuchado ninguna propuesta o medida clara y concreta que ayude a la recuperación de la micro y pequeña empresa. Únicamente se hicieron anuncios sobre Impulso Myperu que, a su entender, no está teniendo ningún impacto y es un total fracaso.

“No hay un solo crédito colocado a las mypes. No sabemos si ya se ha subastado más del 50% del fondo y no está llegando ningún crédito nuevo, ¿cómo S/ 1.400 millones que faltan subastar van a llegar a 200 mil mypes, como la presidenta ha mencionado?”, anotó.

Sobre la informalidad y la falta de apoyo a los microemprendedores en el anuncio coincidió Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); sin embargo, saludó que se haya reconocido que la economía se encuentra débil y qué hay problemas no solo sociales sino de corrupción.

Sobre el anuncio del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV); sin embargo, Salazar anotó que “antes de anunciar eso, se debe tocar el tema de la informalidad que no se resuelve aumentando el sueldo mínimo”.

Otra de las propuestas esperadas por la SNI es la de la conversión del Perú en un país industrializado, pues, aseguran, es lo que sacará del subdesarrollo al país.

La directora ejecutiva de Comex Perú, Jessica Luna, felicitó que se haya reconocido el retroceso en la lucha contra la pobreza, pues el foco es mejorar el ingreso de las familias, así como la serie de proyectos que se impulsarán en los próximos meses.

Pese a considerarlo un mensaje positivo en el sentido de reconocer que se ha perdido dinamismo del crecimiento económico por la caída de la inversión privada, Luna reconoció que les preocupa que haya mensajes contradictorios en los temas laborales.

“Se habla de que ha vuelto el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para poder aumentar la RMV y eso preocupa en un país con alta informalidad pues, sumado al nuevo régimen agrario que tiene como base la RMV más 30%, va a afectar a un sector importante como el agroexportador”, dijo.

Otro tema preocupante, aseguró Luna, es el de los programas sociales, específicamente el vaso de leche. “Los programas sociales no necesitan, necesariamente, más dinero, el problema [del vaso de leche] es de focalización. La filtración al programa es del 55%, uno de cada dos personas que lo reciben no son pobres y no deberían pertenecer a él”, aseguró.

El director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, resaltó que el principal anuncio que ha hecho la presidenta fue convocar al acuerdo nacional no solo para implementar reformas políticas, sino para lo que ella ha denominado la agenda social.

“En Capeco desde hace tiempo sostenemos que el tema de la reforma política, el desarrollo social y de la reactivación económica tiene que hacerse de manera conjunta entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, dijo.

Así también, explicó que, si se quiere una reactivación económica, se debe pensar en planes que vayan más allá de la ejecución inmediata de obras, como se anunció en el discurso.

Según Valdivia, un tema que preocupa es la falta de mención de la vivienda, que es mencionada solamente para situaciones de emergencias.

“Se habla de la atención, prevención y el impulso de la vivienda social, pero no se ha dicho más. Se comete el error, otra vez, de hablar del acceso universal al agua y no del acceso a la vivienda. No hay forma de que una familia progrese si no accede a vivienda adecuada”, aseguró.

Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, dijo en entrevista con El Comercio que el mensaje careció de acciones concretas de cara a agilizar las inversiones en el país. “Lo que no encontramos en el discurso es cómo facilitar las inversiones. Hoy el Estado es muy complejo y los trámites son muy engorrosos. Hay mecanismos de trabas a la inversión que, por la propia naturaleza de los propios procesos administrativos, se traban”, sostuvo.

En esa línea, Bustamante también consideró ausente precisiones sobre cómo superar la conflictividad social ante proyectos de inversión.

“La conflictividad social y el acompañamiento del Estado para acelerar los trámites: eso estuvo ausente. Sabiendo que la inversión es lo único que genera más trabajo y riqueza, se debió profundizar sobre cómo hacerla más eficiente”, aseveró. No obstante, sí saludó que el discurso de la presidenta Boluarte no haya caído en populismo.

En tanto, para Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú, hubo temas que no lograron ser aterrizados. “No se señala, por ejemplo, qué participación vamos a tener los actores en las medidas planteadas. Hemos escuchado temas varios, pero no han sido aterrizados”, afirmó.

Por ejemplo, se anunció un relanzamiento del programa Reactiva Perú, pero este no precisó qué candados o bajo qué condiciones se dará. “Se ha dicho que serán intereses competitivos, pero ojo que deben ponerse candados a los créditos. Se debe tener cuidado y buscar que lleguen a las mypes. Sentémonos para trabajar en un buen programa con los candados correctos”, agregó.