Desde la Cámara de Comercio y Producción de Piura, el presidente del gremio Javier Bereche, señaló que las acciones para mitigar el Fenómeno de El Niño se encuentran dentro de lo positivo del discurso, ya que es el tema más importante que actualmente aqueja a la región.

Así también, el anuncio de la transformación del sistema hospitalario con el ofrecimiento de dos hospitales, uno por asociación público - privada y el segundo, el Hospital de Alta Complejidad.

Sin embargo, anotó que no se han mencionado los proyectos integrales de prevención del Fenómeno de El Niño, que incluyen la falta de salida al mar del río Piura y que necesita un proyecto integral de ingeniería

Sobre ello, indicó que no se ha especificado quién será la autoridad encargada de realizarlo, si la Autoridad de Reconstrucción con Cambios o la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura.

En segundo lugar, el represamiento de las aguas. “Guardar agua del Fenómeno de El Niño es fundamental. Hoy nos impacta por el desborde del río y a los dos meses tenemos sequía. Nadie entiende por qué no guardamos esa agua”, explicó.

En esa línea, planteó también que, si bien se habló del reforzamiento de diques, no mencionó los sistemas de drenaje, que es otro proyecto de ingeniería integral.

“Creemos que esos proyectos integrales son de muchísima inversión, no es fácil hacer reservorios, drenajes, sacar el río al mar, pero se debe hacer y tener como prioridad y esperamos que la ANIN, como ha mencionado la presidenta, los contemple como prioridad”, añadió.

Francisco Aquise, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puno, anotó que el mensaje no ha dado respuesta al tema social en la región. Asimismo, tampoco han encontrado un mensaje específico para la reactivación económica ni sobre el mayor problema producto del Fenómeno de El Niño: la sequía.

Según el representante gremial, no se ha hablado de la falta de alimentos que habrá en setiembre, octubre y noviembre porque la campaña de granos andinos y tubérculos se ha perdido en más del 90%, y hay falta de forraje para el ganado por El Niño Costero que afectó la región con falta de lluvia en setiembre del año pasado, fecha de inicio de la siembra de granos.

“No ha habido empatía del Perú por Puno que ha estado más de 100 días sin actividades y estamos en pobreza extrema. Se han anunciado créditos en forma genérica y no se ha hablado de Reactiva Perú porque todos estamos endeudados. No podemos pagar los créditos”, anotó Aquise.

En su mensaje, la presidenta Boluarte anunció que se iniciaría con la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca con una inversión de S/ 1.507 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Aquise esto es algo positivo porque se le está dando prioridad a una obra que ya estaba en proceso.

Desde Cusco, el John González, presidente de la Cámara de Comercio de la región, anotó que fue un mensaje muy populista que no se ha enfocado en la solución de los problemas.

Sobre el anuncio de la construcción de la petroquímica al sur del país con inversión privada, explicó que no basta con el anuncio pues el gasoducto sur peruano tiene actualmente problemas de arbitraje y no se conoce en cuánto tiempo se resolverá ese problema.

“Para la construcción de la petroquímica tiene que haber una evaluación para ver la rentabilidad. No entiendo [cómo puede] hablar de una petroquímica. No dice dónde se va a construir. Hay cosas que se anuncian muy soñadoras, pero no se realizan. No está pisando tierra y creo que debió tener un mejor asesoramiento para poder hacer este mensaje”, puntualizó.