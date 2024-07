Óscar Zapata, presidente de Perucámaras

Hay ciertos puntos deficientemente comunicados. Uno de ellos son los fundamentos básicos para lograr un país nuevamente en camino al crecimiento. Recuperar la senda de crecimiento pasa necesariamente por recuperar la confianza, la estabilidad jurídica y la seguridad ciudadana. Respecto a seguridad ciudadana no se ha mencionado la reformulación que necesita el Ministerio del Interior para atender las necesidades de la Policía, que no tiene las herramientas necesarias para enfrentar el tremendo problema que tenemos encima.

[Sobre crear un Ministerio de Infraestructura] me parece que es una buena idea y, en todo caso, es mejor de lo que ya existe. Es imperativo, porque tal cual viene ocurriendo, entre todos los ministerios construyen y no construyen nada. Esto tiene que tener un control y un responsable.

Mateo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura

Fue difícil seguir el mensaje, porque fue demasiado extenso y un poco desordenado. Dentro de lo positivo, me parece correcto hacer referencia a la inversión privada y al reconocimiento de la necesidad que tiene la minería para el desarrollo del país. También es importante el anuncio de potenciar las mypes.

El peligro que hay es que se traten solo de promesas que no lleguen a concretarse. Más han sido promesas que anuncios realmente importantes. Aunque se intentó hacer un recuento de obras y proyectos, aún cuando la numeración fue larga, si uno lo piensa bien no hubo un anuncio importante, sobre todo cómo se van a concretar estos pedidos para promover la inversión privada y cómo la inversión pública ayudará a acelerar la economía.

La presidenta dijo que no se privatizará el agua, pero en el caso de Piura no se mencionó nada de la EPS Grau que tiene años en restructuración patrimonial. Aunque mencionó el turismo, en el caso del norte no hay turismo en la sierra, que tiene mucho por ofrecer. Habló del combate a la minería ilegal, [pero] no dijo nada del Reinfo. Se ha vuelto a mencionar el Centro de Alta Complejidad en Piura, esperemos que esta vez sí sea verdad y no una simple promesa. También se dijo el desarrollo ferroviario desde Ica a Trujillo, pero debería considerarse un tramo hacia el norte.

Con la creación del Ministerio de Infraestructura, si se va a unificar, recortar ministerios, podría ser interesante una reorganización, pero si se trata de crear un nuevo ministerio, no estamos de acuerdo, porque supone más burocracia, gastos, pliegos inconexos y funciones superpuestas. Preocupa el anuncio de cambio de nombre del Ministerio del Interior por el del Ministerio de Seguridad Pública, parece más una declaración.

Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

No recuerdo un discurso tan grande y amplio e los últimos años. Mucho aplauso y poca autocrítica. Debió tenerse en consideración algunos temas de coyuntura que no fueron atendidos en su oportunidad. Por destacar la reforma ministerial, debería de garantizarse la eficacia y eficiencia para que sea óptima su operatividad en cuanto a la atención de necesidades de los sectores. Además, pedimos que sea transparente. El éxito de la iniciativa podría ser buena, pero tiene que garantizarse que los ministros tengan la suficiente experiencia y capacidad técnica, antes que su trayectoria política.

Respecto a modernizar el Ministerio del Interior, que pasará a llamarse Ministerio de Seguridad Pública, que no quede solo en nombre, hay que potenciar a la policía. En estos planteamientos hay muchas propuestas de equipamientos y bienes para la Policía, mas no una apuesta por inteligencia y tecnología. Parece coherente instalar reconocimiento facial en los centros comerciales, pero es un paliativo. Sobre inseguridad, en La Libertad, pedimos que la estrategia de interdicción de la minería ilegal se aplique con urgencia en la región.

Rescatamos la oportunidad de continuar con la pista Vial del Sol. No se habló en esta oportunidad de la modernización del Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos. Destacar el anuncio de querer impulsar Chavimochic.