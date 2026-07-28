La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció durante su mensaje a la Nación que su gobierno duplicará el monto del programa Pensión 65 y avanzará en la implementación de una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza, como parte de una nueva política de protección social presentada durante su primer mensaje a la Nación ante el Congreso.

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