La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció durante su mensaje a la Nación que su gobierno duplicará el monto del programa Pensión 65 y avanzará en la implementación de una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza, como parte de una nueva política de protección social presentada durante su primer mensaje a la Nación ante el Congreso.

La mandataria señaló que su gestión pondrá en marcha una tercera política de Estado denominada “Cuidando la experiencia”, orientada a garantizar la salud oportuna, el acompañamiento, la seguridad económica, los espacios de integración y una vida digna para los adultos mayores.

En ese marco, anunció que su gobierno aplicará progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza.

Asimismo, informó que iniciará duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Como parte de esta política, también indicó que desplegará brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas para ampliar el acceso al programa.

“Porque quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública”, afirmó.

Tras el anuncio, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló en su cuenta de X que duplicar Pensión 65 demandaría cerca de S/1.730 millones adicionales al año, equivalente al 0,14% del PBI. Añadió que la medida tendría un impacto mínimo sobre la pobreza total, con una reducción de entre 0,0 y 0,2 puntos porcentuales, aunque estimó que la pobreza extrema podría disminuir cerca de un punto porcentual.