¿Qué temas urgentes están pendientes en su región?

Nuestro país requiere adoptar este mecanismo de zonas económicas especiales para incentivar aún más la inversión privada extranjera. En un momento como el que atraviesa nuestra economía se requiere de inversión privada, porque ya mostramos signos de recuperación. Las zonas económicas especiales son absolutamente exitosas si se manejan bien. Seguramente lo van a anunciar en el discurso y si no lo hacen, vamos a seguir la presión, porque es importante crear zonas económicas especiales con tratamientos tributarios diferencias a efecto de que los inversionistas vengan, no solo los chinos, sino todas las inversiones.

John González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco: Hay el tema de la informalidad, qué se hará para combatirla. El otro tema importante es qué acciones se van a tomar para promover las inversiones en el Perú y específicamente en Cusco , porque hemos visto que se han frenado y no se da la posibilidad de mejorar las opciones de inversiones en el turismo y la minería. Es importante recuperar los puestos de trabajo. El otro tema es qué se hará para combatir la criminalidad y la inseguridad.

Son básicamente estos tres temas, aparte de lo que todos exigimos: qué se hará para mejorar las condiciones de salud, educación y conectividad [digital] en todo el Perú, porque tenemos provincias con falta de conectividad y los estudiantes no saben cómo utilizar los pocos medios que tienen para aprovechar el conocimiento en Internet.

Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad: En La Libertad vivimos un momento muy complejo en los últimos 3 a 4 años. La inseguridad ciudadana se ha asociado con la minería ilegal que está aportando y gatillando aún más esta inestabilidad, lo que afecta no solo a los ciudadanos, sino a los pequeños y grandes empresarios . Eso está evitando que haya turismo y las inversiones se limitan. El cobro de cupos y la extorsión son modalidades que se han masificado.

[La inseguridad ciudadana] de la mano con la minería ilegal han generado todo un clima muy preocupante de inestabilidad e inseguridad en nuestra región. Como sociedad civil organizada lo venimos tocando, reclamando, pero no hay una decisión política. Esperamos en el mensaje de la presidenta [Dina Boluarte] una propuesta mucho más integral, eficiente e inteligente en contra de las bandas organizadas y la minería ilegal. Es importante actuar con firmeza.

Mariano Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio Regional de Huancavelica: Como tema urgente están las vías de comunicación. No tenemos las vías de acceso por la ruta Huancavelica-Rumichaca, Rumichaca-Pisco, Pisco-Lima, ya que la ruta por Huancayo [tarda] demasiadas horas y la Carretera Central es muy extensa, accidentada y el tráfico es inmenso, sobre todo ahora que se vienen las Fiestas Patrias.

Por otro lado, el ‘tren macho’, que es el ícono de la región. Cuando estaba en movimiento llegaba hasta Huancavelica, se abarataban los costos en cuanto a transporte de pasajeros y generaba turismo. Hay tres postores que van a concursar para ejecutar esta obra, es una buena noticia, pero hemos tenido varias de estas noticias en años anteriores. Por otro lado, somos la única región a nivel nacional que no tiene aeropuerto .

Todas estas cosas son prioridad para mover la economía de la región, para reactivar el tema de turismo, que las autoridades puedan llegar en menor tiempo posible a la región y poder sobre todo conocer la realidad, poder ejecutar o emprender o encaminar algunos proyectos que son de gran necesidad.

¿El Ejecutivo ha trabajado de manera articulada con las regiones durante el último año?

OZ: Cualquier medida anunciada en el Mensaje a la Nación debe estar enmarcado en una estrategia eficiente y concreta para enfrentar los niveles de inseguridad ciudadana. Las regiones son víctimas de extorsión de minería ilegal, préstamos gota a gota y crimen organizado. Pataz es un ejemplo de ello. Hay una falta de estrategia increíble. La minería ilegal ahora está en casi todas las regiones, hay más de 20 unidades mineras invadidas. La afectación está en las actividades de exploración, explotación y cierre de minas. El gobierno debe anunciar medidas específicas. Más allá de declarar zonas de emergencias, no hemos visto un verdadero plan para enfrentar el crimen organizado y esto es un pedido que debería ser recogido por el bien de todas las regiones .

JG: No he visto un trabajo articulado. No veo conexión de parte del Ejecutivo con las regiones, estamos un poco aislados . Ellos trabajan por su lado y nosotros no tenemos contacto con ellos, excepto con la ministra de Cultura con respecto al problema que hubo en Machu Picchu, pero por lo demás, ellos andan muy alejados de las regiones.

Hay proyectos que no están siendo bien evaluados y los otorgan en función de lo que algunos gobiernos regionales dicen, que tampoco socializan los proyectos que ellos están haciendo. Sería importante que se realicen mesas de trabajo, antes se propusieron para que haya una participación más efectiva de todos los sectores económicos y de esa manera plantear lo que realmente necesita la región.

FG: No hay una articulación, solo opiniones que se dan y no hay coherencia. En La Libertad, el gobierno regional está totalmente divorciado del sector empresarial y de la sociedad civil organizada. Por eso no hay ejecución de proyectos, solo inversión en compra de bienes, pero no en proyectos que van a tener un efecto más eficiente de cara a lo que necesita la región . Lo que se están haciendo son [inversiones] no alineadas a lo que se necesita y mucho menos a la urgencia de las demandas de la región. Como Cámara de Comercio de La Libertad, con algunas instituciones de la sociedad hemos propuesto iniciativas, pero no hay esa apertura y tampoco podemos ayudar a quien no se quiere dejar ayudar o no quiere permitir que nuestra propuesta sea aceptada.

MA: En el tema de la carretera, el tren y el aeropuerto, creo que lo va a ejecutar directamente el MTC, el gobierno central, pero no vemos que se esté involucrando el gobierno regional, por ejemplo. Si bien hay algunos intereses del gobierno regional para que este trabajo se encamine en el menor tiempo posible, tampoco se ve eso. Es un trabajo que se hará directamente desde el ministerio.

¿Qué promesas espera para su región en el Mensaje Presidencial?

OZ: Hay uno particularmente importante, tiene que ver con lo que viene haciendo el Gobierno: el destrabe de algunas obras importantes que pueden generar mucho desarrollo, empleabilidad y riqueza. Me refiero a las áreas agroindustriales. No podemos perder de perspectiva una nueva ley agraria, porque los últimos cambios en la legislación de la agroexportación no han sido beneficiosos para un sector que demostró que en las últimas décadas puede generar empleo formal, abrir mercados para el Perú y ampliar la oferta exportable de nuestro país. Necesitamos una nueva ley agraria que promueva la inversión privada en ese sector y que además fortalezca al pequeño productor agrario. Hay que darle competitividad y sostenibilidad a la actividad agropecuaria, agroexportadora y agroindustrial.

[En inseguridad] se tiene que potenciar [a la Policía]. Entiendo que la Policía es muy buena, pero no tiene recursos. Tienen que asignarse recursos suficientes para tener una policía de vanguardia, dotada de los elementos que se requieren para combatir no solo a la inseguridad ciudadana, sino la corrupción y el contrabando. He mencionado lo básico y ojalá el Gobierno apunte en ese sentido, porque sería grandioso y podría traer la estabilidad que el Perú necesita para seguir creciendo, como lo demostró en los últimos meses.

JG: Una de las cosas que me gustaría escuchar, primero es qué tenemos para promover inversiones y mejorar la inversión privada en Cusco para poder dinamizar la economía de la región. Antes de pandemia hubo inversionistas en el sector hotelero para promover más el turismo, eso se frenó con la pandemia y luego con los movimientos sociales en Cusco. Necesitamos que lleguen inversiones en los distintos sectores, en industria, turismo, hotelería y minería. Es importante que los proyectos mineros paralizados se echen a andar. [Hay que] esperar que el Ejecutivo se involucre más con las regiones. Necesitamos tener un poco más de contacto con ellos y que ese involucramiento no sea (solo) a nivel de gobierno regional o gobierno local, sino con los distintos actores económicos de la región. Creo que eso va a ser importante.

FG: Para nosotros es importante, y es una regla básica, apostar mucho por el tema de la educación, de la tecnología y la infraestructura. En educación esperamos que no se pierdan los avances de los últimos años. Esa modificación a la Ley Universitaria, con la que se pretende dar licencias permanentes, va en contra del hecho de garantizar una enseñanza o formación de calidad a los universitarios.

En infraestructura, como región hacemos seguimiento y venimos pidiendo de manera constante priorizar la conclusión de la autopista El Sol, que está concluida en un 50%, que es Trujillo-Sullana, y la Red Vial 4 (Lima-Trujillo). Esto ayudará mucho a mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular que es insostenible y empeorará aún más cuando inicien las operaciones del Puerto de Chancay. También es importante acelerar la ejecución del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Carlos Martínez de Pinillos, en Huanchaco, para aumentar la capacidad de pasajeros y de carga, que ayuden a fomentar el turismo regional que está golpeado en los últimos años. Espero del Mensaje a la Nación el tema de innovación, tecnología y transformación digital.

MA: Hay muchos temas requeridos en la región, pero vayamos a estas obras de pequeña o de gran envergadura, y que son de gran necesidad. Espero que la presidenta pueda dar un mensaje de compromiso serio para que estas cosas se hagan realidad. Al menos escuchemos decir que se va a hacer realidad las mejoras del ‘tren macho’ a Huancavelica y del aeropuerto, que se hagan los estudios y que para el 2027 a más tardar tengamos el aeropuerto ya construido. Que nuestra carretera también sea una realidad, por qué no decir para el 2025 o 2026. Huancavelica tiene tanto potencial, tanto que mostrar y vender al mundo en tema de turismo. Tiene riquezas como la minería, hay mucho por hacer, pero falta capacidad de gestión y decisión. Sobre todo, mirar a Huancavelica como a otras regiones. Huancavelica está rezagado, en la cola del progreso, hay mucha desatención y desinterés.