Juan Martín de la Serna, presidente de operación de Mercado Libre, pidió endurecer las regulaciones sobre las plataformas chinas de comercio electrónico que crecen rápidamente en América Latina, según informó el medio El Financiero de México.

El directivo advirtió que la competencia desigual de Shein y Temu amenaza a las empresas locales y a los puestos de trabajo.

Agregó que es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten y que las regulaciones son muy importantes, tanto en finanzas como en comercio. Cabe precisar que los gobiernos de México, Chile y Uruguay han avanzado este año en normas fiscales y de importación más estrictas sobre productos de bajo costo procedentes de China para proteger a los minoristas locales.

De acuerdo con la web, en el caso de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum aumentó los aranceles sobre los pequeños paquetes procedentes de China y otros países con los que no tiene acuerdos comerciales de 19% al 33,5%.

La Secretaría de Economía justificó la medida ya que indicó busca fortalecer las fábricas locales y controlar la reventa ilegal de productos adquiridos a través de plataformas. El directivo de Mercado Libre también advirtió que la llegada masiva de importaciones baratas y de baja calidad desde China amenaza a las pequeñas y medianas empresas que representan cerca de 90% del volumen de ventas de la plataforma.

Señaló que los nuevos competidores obligaron a elevar el nivel y hacer cosas que quizás no hubieran hecho antes, siendo más agresivos en inversiones y mejorando su red logística. No obstante, alertó que los empleos en la región corren riesgo.

Finalmente, afirmó que cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática, china, te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos.