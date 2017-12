2018: Prudencia dominará en acciones tecnológicas 

Wall Street estima que las acciones de compañías tecnológicas no repetirán lo sucedido en 2017, año en que el retorno del sector ha casi duplicado el del índice S&P 500.

Luego de cuatro años consecutivos de gran desempeño, las empresas de tecnología enfrentan crecientes temores en relación con la posibilidad de una mayor regulación gubernamental y una persistente rotación de los inversores hacia industrias más gravadas como consecuencia de la reforma tributaria de los Estados Unidos.

La mayor parte de los analistas considera que el mercado alcista continuará, si bien a un ritmo menos vertiginoso.

UNA MIRADA A SUS PRONÓSTICOS

J.P. Morgan:

► Recomienda una exposición infraponderada a la tecnología en 2018.

►Si bien los motores fundamentales de las acciones tecnológicas siguen intactos y con un crecimiento orgánico mucho más fuerte que el del S&P 500, el sector enfrenta obstáculos derivados de un desplazamiento del crecimiento hacia el valor por cuestiones impositivas.

Morgan Stanley:

► Continúa con una ponderación por encima del promedio en el bloque de megacapitalización FAANG, que componen Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. y la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., si bien “la historia indica que los retornos podrían moderarse y nos preguntamos si el crecimiento, por encima del valor, puede seguir siendo un motor importante de retornos”.

► Alphabet, Amazon y Apple son las más expuestas a una posible recesión en EE.UU. encabezada por los consumidores en términos de impacto en los ingresos. Netflix Inc. y Amazon probablemente tuvieran la mayor reducción de valor en el caso de una desaceleración de la economía.

Bernstein:

​► Recomienda una exposición “de moderada sobreponderación” a acciones de compañías tecnológicas que ingresen a 2018 con valuaciones que sigan siendo atractivas en comparación con los promedios históricos. Sobre una base de ponderación equivalente, los múltiplos relativos han caído en 2017 en tanto la apreciación se ha visto impulsada exclusivamente por el crecimiento de las ganancias.

►Las perspectivas de gasto de las encuestas indican un “robusto” gasto en tecnología en 2018 y se estima que el crecimiento de los ingresos será de más del doble que el del mercado en general.

RBC:

► Se mantienen las tendencias de crecimiento del ingreso de las principales compañías de internet de elevada capitalización.

► Los temas claves para el año próximo comprenden un mayor desplazamiento hacia el área móvil, “omnipresencia social”, aumentada por el consumo de video, entrega más rápida de productos, computación de nube y creciente efectivo en el balance.

Susquehanna:

► La principal inversión para las compañías de internet en 2018 es la publicidad en video, en la que Facebook es la mejor posicionada.

► Alphabet debería beneficiarse de YouTube con el tiempo, pero hay temores en relación con recientes problemas de “seguridad de marca”.

► Twitter Inc. asciende con sus iniciativas de anuncios en video y podría ser un “actor sorpresivo” el año próximo.

Fundstrat:

► Estima que 2018 será menos favorable a las acciones FANG debido a riesgos relacionados con la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de poner fin a la neutralidad de la red. Los distribuidores de contenidos podrían tener un porcentaje mayor del costo total de internet.

► Sigue recomendando las acciones tecnológicas, pero estarán encabezadas por compañías que no sean FANG.

► Entre las favoritas: Adobe Systems Inc., Intuit Inc., Harris Corp., Motorola Solutions Inc., Automatic Data Processing Inc., Fidelity National Information Services Inc., Alphabet, International Business Machines Corp., KLA-Tencor Corp., Lam Research Corp., Nvidia Corp., Texas Instruments Inc., Xilinx Inc.

Lea más noticias de Economía en...