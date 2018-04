Acciones chinas bajan al cierre de la jornada

Las acciones chinas cedieron ganancias tempranas y cerraron con una leve caída la sesión el miércoles, ya que los inversores redujeron su exposición antes de la festividad local del Día de los Muertos y se preparaban para las represalias de Pekín a los aranceles estadounidenses.

Si bien hubo cierta inquietud persistente entre los inversores, la mayoría considera que las sanciones de Estados Unidos a la importación de productos chinos tendrán un impacto insignificante en el crecimiento, y esperan que se evite una guerra comercial total mediante negociaciones.



Tanto el índice referencial de acciones favoritas CSI300 como el compuesto de Shanghái perdieron un 0,2% a 3.854,86 y a 3.131,11 unidades, respectivamente.

La mayoría de los sectores cayó, pero el de consumo , considerado en general como inmune a las disputas comerciales, avanzó más de un 3%. Los títulos relacionados con el oro también se fortalecieron, reflejando un aumento de la ansiedad sobre las relaciones comerciales entre China y Washington.

En la noche del martes, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció aranceles del 25% a importaciones anuales chinas valoradas en US$ 50.000 millones para unos 1.300 productos industriales, de tecnología, transporte y medicina.



El Ministerio de Finanzas chino respondió anunciando la imposición de tarifas adicionales del 25% sobre 106 productos estadounidenses, entre los que se incluyen la soja, automóviles, químicos, algunos tipos de aeronaves y productos de maíz, entre otros bienes agrícolas.

No obstante, los analistas destacaron que no se vivieron las escenas de pánico de hace dos semanas, cuando Trump dijo que aprobaría aranceles por hasta US$ 60.000 millones a las importaciones chinas, elevando el temor a una guerra comercial y provocando una liquidación de los activos más riesgosos.

Los mercados bursátiles chinos cerrarán el jueves y el viernes por la celebración del Día de los Muertos local.

BOLSA DE TOKIO

Mientras tanto, las acciones japonesas en la Bolsa de Tokio subieron levemente, en una sesión volátil en la que algunas automotrices avanzaron tras reportar fuertes ventas en Estados Unidos, ayudando a contrarrestar el impacto de la solidez del yen.

Así, el promedio referencial Nikkei ganó un 0,1 % a 21.319,55 puntos, tras transitar por territorio tanto positivo como negativo durante toda la jornada.

Las acciones tecnológicas siguieron evidenciando sus problemas. Tokyo Electron perdió un 2,7%, Advantest Corp cedió un 2%, y TDK Corp bajó un 2,7%.



Los principales fabricantes de autos reportaron el martes mayores ventas de vehículos nuevos en marzo, respaldados por la fortaleza de la economía estadounidenses y grandes descuentos para los consumidores.