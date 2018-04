Acciones chinas bajan por tensiones en  Medio Oriente

Las acciones chinas bajaron el jueves, debilitadas por los títulos financieros y de transportes, ya que los inversores se mostraron agitados ante la posible acción militar de Estados Unidos en Siria.

El referencial de acciones favoritas CSI300 cedió un 1% a 3.898,64 unidades, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 0,9% a 3.180,16 puntos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a Rusia de una respuesta militar inminente a un supuesto ataque químico en Siria, asegurando que "estarán llegando" misiles y criticando a Moscú por respaldar al presidente Bashar al-Assad.



Los comentarios de Trump plantearon por primera vez la posibilidad de un conflicto directo en Siria entre las dos potencias mundiales, que apoyan a las partes enfrentadas en una guerra civil que dura ya siete años y ha aumentado también la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán.

Los principales sectores cayeron en general, con un declive del 1,5% en las compañías bancarias y de transporte.



En la vereda contraria, las acciones relacionadas con el oro treparon ante la búsqueda de seguridad por parte de los inversores. Shandong Humon Smelting repuntó un 9,8% tras avanzar un 10% en la víspera.



Las firmas que lideraron las ganancias en el índice compuesto de Shanghái fueron Datang Telecom Technology Co Ltd , con un 10,05% y Sunny Loan Top Co Ltd y Xinjiang Youhao Group Co Ltd, ambas con un alza del 10,04%.



Los principales desplomes en el indicador fueron Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co Ltd, que cedió un 8,43%, Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd , con una pérdida del 6,85% y Henan Dayou Energy Co Ltd, que bajó un 6,06%.

BOLSA DE TOKIO

AFP. La Bolsa de Tokio cerró ligeramente a la baja este jueves, al término de una sesión dominada por la tensión en torno a la amenaza de ataques occidentales en Siria y tras la publicación de comentarios de la Reserva Federal (FED) sobre el impacto de una eventual guerra comercial.



El índice Nikkei de los 225 principales valores retrocedió un 0,12% (-26,82 puntos) hasta los 21.660,28 puntos.



A la hora del cierre, las divisas estadounidense y europea se depreciaban ante la moneda japonesa. El dólar se cotizaba a 106,88 yenes, contra 107,66 yenes el miércoles, y el euro valía 132,08 yenes, contra 132,43 yenes 24 horas antes.