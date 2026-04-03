Las acciones de Nike caen un 13%, alcanzando su nivel intradía más bajo en más de 11 años. luego de presentar sus balances trimestrales. Elliott Hill, se dirigió a los empleados para expresar su frustración, informó Bloomberg Línea.

“Estoy cansado, y sé que ustedes también, de hablar de cómo arreglar este negocio. Quiero pasar a inspirar, impulsar el crecimiento y divertirme”, añadió Hill en una reunión general el último martes.

Además, Nike comunicó a los inversores que se prevé una disminución de los ingresos en el trimestre actual, que se mantendrá durante el resto del año. “No puedes quedarte ahí sentado y decir que todo va de maravilla. Francamente, tenía que ser diferente”, agregó Hill.

Cabe precisar que Hill asumió el cargo en octubre de 2024, desde entonces se ha dedicado a revertir algunas de las decisiones de su predecesor, reorientando el negocio hacia el sector deportivo y reconstruyendo las relaciones de la empresa con sus mayoristas.

A pesar de sus cambios, las acciones de la compañía han caído más del 35% desde que asumió el cargo. Los resultados han sido desiguales, áreas como Norteamérica y el sector de los deportes de carrera han mejorado, pero no lo suficiente como para convencer a los inversores.

Matthew Friend, director financiero de Nike, compartió una opinión similar. “Sabíamos, al analizar las previsiones futuras, que la trayectoria del negocio iba a desacelerarse”.

“Vamos a gestionar los costes con cautela, como lo hemos venido haciendo. Sé que esto genera cierta tensión interna, pero quiero que sepan que la razón de esa tensión es que nuestro negocio no avanza en la dirección correcta”, agregó Friend.