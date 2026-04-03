Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elliott Hill, se dirigió a los empleados para expresar su frustración, informó Bloomberg Línea. Photographer Bing Guan/Bloomberg
Elliott Hill, se dirigió a los empleados para expresar su frustración, informó Bloomberg Línea. Photographer Bing Guan/Bloomberg
/ Bing Guan
Por Redacción EC

Las acciones de Nike caen un 13%, alcanzando su nivel intradía más bajo en más de 11 años. luego de presentar sus balances trimestrales. Elliott Hill, se dirigió a los empleados para expresar su frustración, informó Bloomberg Línea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.