Acciones de EE.UU. suben en mejor día desde 2015

Las acciones de Estados Unidos repuntaron de la mayor caída semanal en dos años, con los principales índices de referencia subiendo más de 2,7% ante señales de una disminución en las tensiones comerciales.

Los fabricantes de chips y los bancos lideraron las ganancias. El índice S&P 500 registró su mayor ascenso en un día desde agosto de 2015, mientras que 20 acciones subieron por cada una que cayó. El avance borró la caída del viernes, aunque el indicador aún tiene mucho camino por recorrer para compensar todas las pérdidas de la semana pasada. Facebook Inc. se destacó por su mal desempeño, que terminó levemente más alto luego que la Comisión Federal de Comercio dijera que tiene una investigación abierta y no pública sobre las prácticas de privacidad de la compañía.

El optimismo hacia las acciones estadounidenses surgió luego de que salieran a la luz los límites de la disposición de la administración Trump para abrazar el proteccionismo durante el fin de semana. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le dijo a Fox News que está "cautelosamente esperanzado" de que China llegará a un acuerdo para evitar aranceles sobre US$50.000 millones en exportaciones de EE. UU., mientras que los líderes europeos exigieron una exclusión permanente ante la amenaza de represalias y se alcanzara un acuerdo con Corea del Sur.

La administración Trump tiende a "negociar hacia una posición más razonable, o más hacia el centro, a medida que pasa el tiempo", dijo Maggie Gage, jefa de investigaciones de Credit Suisse Securities en Washington, durante una entrevista en Bloomberg Television. "Somos cautelosamente optimistas de que eso también se aplique aquí con los aranceles chinos".

El alza del 7,6% de Microsoft Corp. fue el mayor contribuyente al avance del S&P 500, seguido por el avance del 4,8% de Apple Inc. Las ganancias de las acciones financieras fueron lideradas por Comerica Inc. y Metlife Inc.

Por otro lado, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años subió antes de importantes ventas de deuda. El dólar cayó a un mínimo de un mes, mientras las acciones europeas perdieron terreno por cuarto día ante el nerviosismo de los inversionistas sobre las perspectivas de crecimiento de la región. El crudo Brent se cotizó en torno a los US$70 por barril ante la persistente tensión en Oriente Medio. Una medida de bonos basura de corporaciones estadounidenses registró el mayor avance en un mes. En tanto, el euro se apreció al nivel más fuerte desde mediados de febrero.

