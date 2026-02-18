Acciones estadounidenses tuvieron su peor comienzo frente al mercado mundial desde 1995: esto es lo que sucedió

Resumen

El gerente de inversiones de AFP Habitat Perú reflexiona sobre los riesgos y oportunidades que han tenidos los mercados durante los últimos dos años y señala tres catalizadores que podrían ayudar a la recuperación de mercados este año.
Por Redacción EC

Las acciones estadounidenses atraviesan su mayor rezago frente al mercado global en más de tres décadas. En los primeros meses de 2026, el S&P 500 retrocede 1%, mientras que el índice ACWX —que agrupa a los mercados fuera de Estados Unidos— acumula un avance de 8%, según datos de Goldman Sachs. Se trata del peor inicio relativo para la renta variable estadounidense desde 1995.

