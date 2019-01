Acciones de Tesla caen al bajar el precio de sus vehículos en US$ 2.000

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos y paneles solares Tesla Inc. cayeron el miércoles por la mañana. Antes, la compañía bajó los precios de sus vehículos en US$ 2.000 y anunció cifras de ventas del cuarto trimestre que no alcanzaron los pronósticos de Wall Street.

La compañía dijo en una declaración antes de que abrieran los mercados que vendió más de 245.000 sedanes y camionetas el año pasado, casi la misma cantidad que la suma de todos los años previos combinados.

Pero también agregó que reducirá en US$ 2.000 los precios de sus tres vehículos para ayudar a sus clientes a enfrentar la eliminación gradual de los créditos fiscales federales a los vehículos eléctricos.

A partir del 1 de enero, el crédito federal para los compradores de vehículos Tesla disminuyó de US$ 7.500 a US$ 3.750. Este año el crédito se eliminará de forma gradual.

Las entregas de la compañía para todo el año coincidieron con los cálculos de Wall Street, pero sus cifras del cuarto trimestre estuvieron abajo de las expectativas.

Tesla dijo que entregó 90.700 vehículos de octubre a diciembre, debajo de los 92.000 que esperaban los analistas encuestados por el proveedor de datos FactSet. Tesla dijo que las entregas del cuarto trimestre fueron un 8% más altas que su máximo anterior en el tercer trimestre de 2018.

Las acciones de Tesla caían más de 8% en las primeras operaciones del miércoles, a US$ 304,69.

Las ventas de la compañía con sede en Palo Alto, California, incluyeron casi 146.000 del modelo más económico, el Model 3, y otros 99.000 de los más costosos, el sedán Model S y la camioneta SUV Model X.

El Model 3 tiene un costo inicial de US$ 35.000, pero todavía no puede comprarse por menos de US$ 45.000.

La empresa dijo que produjo casi 87.000 vehículos en el último trimestre del año, 8% arriba de su récord trimestral previo, en el tercer trimestre.



Agencia AP