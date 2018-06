La Asociación de AFP exhortó al Congreso a dejar de tomar medidas sin previa evaluación, que puedan afectar la jubilación de los peruanos.

Esto en referencia a la aprobación de los proyectos de ley (PL) 142, que modifica las condiciones de acceso al Régimen de Jubilación Anticipada y devolución de aportes para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y el PL 2581, que prorroga dicho régimen al 31 de diciembre del 2021.

"Ya basta de tomar medidas de carácter populista y hacer ese tipo de decisiones que creen que son buenas, cuando en realidad no las han estudiado. Por lo menos le pediría al Congreso y al Ejecutivo que se sienten en una mesa de trabajo y saquen esos números y que vean realmente cómo impacta en la economía y que dejen de jugar a tirar los dados", afirmó Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

La representante gremial sostuvo que las personas todavía jóvenes con bajos fondos quedarían condenadas a la pobreza durante la vejez, por permitirse que puedan disponer su dinero que tiene un fin previsional para un gasto corriente.

"Obviamente una persona con S/20 mil en su cuenta de capitalización individual qué pensión va a tener si se retira a los 50 años", comentó.

Prialé indicó que un problema que afronta el sistema es la poca participación de los afiliados que cotiza frente al total de afiliados, lo que podría incidir en bajas pensiones y agravarse si las personas retiran su dinero a los 50 años, cuando todavía están en la etapa productiva.

“Una persona con S/20 mil no va a tener pensión y se va a llevar su dinero. Pero ahí no se han considerado los aportes indebidos que se han hecho a la ONP, el dinero que ha sido retenido por los empleadores y que no se han aportado y un conjunto de injusticias en el que el afectado sigue siendo el empleado”, dijo Prialé.

"Hasta cuándo vamos a dejar de discutir la reforma del SPP, hasta cuándo vamos a incorporar el concepto de pensión mínima en el sistema privado de pensiones como un derecho universal del trabajador", agregó.

Prialé sostuvo que permitir que las personas puedan retirar sus ahorros previsionales a los 50 años los priva de la posibilidad de duplicar su fondo, además de tener la cobertura de invalidez, la pensión de sobrevivencia y la seguridad social.