AFP Integra: Invertir en bitcoins es muy especulativo

El bitcoin, la criptomoneda cuyo valor aumentó 1,300% en el 2017 y alcanzó una cotización récord de U$20.000 en diciembre, no es visto como un activo con atractivo de inversión para los gerentes de inversión de las AFP que operan en el Perú.

"Invertir en una criptomoneda es muy especulativo. Nadie sabe cuál es el valor fundamental del bitcoin", señaló Roberto Melzi, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, tras señalar que no invertiría en la moneda virtual ni con su dinero ni con el de sus afiliados.

"El precio sube porque la gente compra. Los especuladores dicen que irá subiendo pero qué va a pasar cuando la gente se pregunte el verdadero valor fundamental y no haya más especuladores que sostengan el precio. Es muy complicado", detalló.

La semana pasada, el valor del bitcoin cayó por debajo de los US$10.000, tras iniciar el 2018 cotizándose a mínimos de un mes (US$13.445). "La búrbuja del bitcoin es una de las más grandes de la historia", acotó, en base a cifras de Bloomberg.

Por su lado, Gonzalo Llosa, gerente de Estrategia de Inversión de Prima AFP, señaló que las criptomonedas en general no son atractivas para el sector financiero tanto por su volatilidad como por su valor a la sociedad, en línea con las críticas del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz al bitcoin.

"No se aprecian porque no hay crecimiento. El activo en sí no tiene mucho valor ni respaldo de ningún banco central. No le veo un valor fundamental para el sector financiero", comentó.

Lea más noticias de Economía en...