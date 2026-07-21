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Resumen

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Birol apuntó además que “exacerban aún más estas inquietudes las amenazas al estrecho de Bab al Mandeb, que ha cobrado una importancia creciente como ruta alternativa para evitar el estrecho de Ormuz”. Foto: EFE
Birol apuntó además que “exacerban aún más estas inquietudes las amenazas al estrecho de Bab al Mandeb, que ha cobrado una importancia creciente como ruta alternativa para evitar el estrecho de Ormuz”. Foto: EFE
Por Agencia EFE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su “preocupación por la seguridad del suministro” energético tras las nuevas tensiones en Medio Oriente, aunque aclaró que, “por el momento”, hay “varios factores de amortiguación”.

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