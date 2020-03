Los precios del aluminio tocaron mínimos de cuatro años el lunes, ya que el temor a cierres prolongados en todo el mundo por el coronavirus reforzaba el miércoles el miedo a una profunda recesión y un desplome de la demanda de metales industriales.

A las 11:17 (GMT), el aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1,2%, a US$ 1.527,50 la tonelada. Los precios del metal tocaron antes los US$ 1.526,50, su nivel más bajo desde abril de 2016.

“El exceso de aluminio va a ser significativamente más alto de lo que piensa la gente”, dijo un operador de materias primas. “La industria automotriz se ha visto especialmente golpeada”.

Los metales recibieron más presión después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el domingo la recomendación a la población para que se quede en casa hasta finales de abril y abandonó su criticado plan para poner en marcha la economía a mediados de dicho mes.

“No sabemos cuánto afectará esto a la demanda ni cuánto durarán los cierres”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. “Eso es lo que están reflejando los mercados”.

Los metales industriales también recibían presión por la apreciación de la divisa estadounidense, que cuando se fortalece encarece el precio de las materias primas a los tenedores de otras monedas.

En otros metales básicos, el cobre cedía un 0,4%, a US$ 4.771 la tonelada; el zinc bajaba un 1,2%, a US$ 1.855; el plomo entregaba un 0,6%, a US$ 1.695; el estaño ganaba un 0,5%, a US$ 14.325; y el níquel mejoraba un 0,3%, a US$ 11.395.