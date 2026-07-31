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Resumen

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Apple, por el contrario, caía 8,88% pese a haber superado las previsiones de ingresos en su tercer trimestre fiscal. Foto: EFE.
Apple, por el contrario, caía 8,88% pese a haber superado las previsiones de ingresos en su tercer trimestre fiscal. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,41% impulsado por los sólidos resultados trimestrales de Amazon, cuyas acciones se disparaban un 13,25 % en los primeros minutos de la sesión.

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