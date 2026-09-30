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Resumen

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Los aportes voluntarios (APV) en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) siguen ganando terreno: este vehículo de inversión, que permite que los afiliados al sistema previsional coloquen su dinero en los fondos existentes de las AFP con mayor flexibilidad, ya superó los S/3.000 millones entre todos los actores de la industria local.

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