Los aportes voluntarios (APV) en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) siguen ganando terreno: este vehículo de inversión, que permite que los afiliados al sistema previsional coloquen su dinero en los fondos existentes de las AFP con mayor flexibilidad, ya superó los S/3.000 millones entre todos los actores de la industria local.

Hoy existen dos tipos de APV: los que tienen fin previsional, que solo pueden retirarse al momento de la jubilación, y los que no tienen fin previsional. Diego Caro, vicepresidente de Clientes, Canales y Servicios de AFP Integra, explica que los aportes voluntarios sin fin previsional son, en la actualidad, los preferidos por los clientes y los que catapultan la expansión.

“La mayor parte del dinero de la industria está invertida en aportes voluntarios sin fin previsional: 92% del dinero ahorrado corresponde a esa categoría y solo 8% a aportes con fin previsional”, cuenta Caro.

Los APV sin fin previsional son recursos de libre disponibilidad que los afiliados pueden invertir a través del Sistema Privado de Pensiones (SPP), eligiendo entre los mismos fondos previsionales según el rendimiento deseado. La gran diferencia entre esta figura y los APV con fines de ahorro para la jubilación radica en que, en el caso del primero, las personas pueden retirar su dinero cuantas veces lo necesiten.

AFP: Qué son los aportes voluntarios y qué tipos existen | Foto: Andina

En conversación con El Comercio, Caro indica que durante ocho años la industria de APV movía entre S/2.200 y S/2.900 millones; pero hoy dicha cifra asciende a cerca de S/3.500 millones, tras haber superado la barrera de S/3.000 millones a inicios de este 2026.

“En el caso de AFP Integra, hemos superado los S/1.000 millones en activos administrados en aportes voluntarios, lo cual es un hito para nosotros. De esos más de S/1.000 millones que administramos, cerca de S/950 millones corresponden a APV sin fin previsional y cerca de S/80 millones a APV con fin previsional. En toda la industria, de los S/3.500 millones administrados, aproximadamente S/3.200 millones son sin fin previsional y S/230 millones con fin previsional”, detalla el ejecutivo.

¿Qué hay detrás de este crecimiento? Caro cita tres factores: en primer lugar, la rentabilidad; un ámbito clave que explica el buen desempeño de los fondos privados de pensiones a lo largo de este año.

“Los APV tienen una alta correlación con el rendimiento de los fondos y, por el momento, no vemos señales de deterioro. Si comparamos enero-julio del 2025 con enero-julio de este 2026, la industria viene creciendo aproximadamente 36%. AFP Integra está creciendo 41% en ese mismo período”, remarca.

Siete de cada 10 afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pagan la comisión mixta, según la Asociación de AFP. (Foto: GEC)

Un segundo factor, menciona el ejecutivo, es la mayor tracción que la industria tiene hoy para retener el dinero de los clientes que optan por retirar el 95,5% de sus fondos al momento de su jubilación. “En el 2024, de cada S/100 retirados mediante el 95,5%, podríamos retener entre 7% y 10%. Este 2026, de cada S/100 retirados, retenemos entre S/20 y S/25. La tasa de conversión ha mejorado”, explica Caro, tras acotar que el esfuerzo corresponde a una estrategia comercial dirigida a la captación de dichos retiros.

Un tercer elemento es la exoneración tributaria del impuesto a la ganancia de 5% que gozan estos fondos. “En algunos segmentos, eso también está empujando el producto”, anota Caro.

Mientras tanto, el componente de S/230 millones que se encuentra en los APV con fin previsional no ha crecido sustancialmente. “Se mantiene estable, principalmente porque tiene el candado de que el dinero no puede retirarse hasta que uno se jubile”, agrega Caro.

Desempeño y comportamiento en el sector

Según el ejecutivo, las colocaciones de productos APV están principalmente en los fondos 1 y 2, los cuales concentran cerca del 80% de la nueva venta de este producto: el fondo 2 concentra el 55% de la nueva venta y el fondo 1 cerca del 30%.

La participación de AFP Integra en el mercado de APV es de 31%, resalta Caro, siendo el fondo 2 el más grande y donde la compañía se sostiene como líder.

“El fondo 0 administra S/700 millones en APV; el fondo 1, S/870 millones; el fondo 2, que es el más grande, S/1.500 millones; y el fondo 3, S/300 millones. En el fondo 2 tenemos una participación de 38%”, aclara Caro.

Foto 8 | 8. APORTES VOLUNTARIOS SIN FIN PREVISIONAL: 2008: S/ 435 MM. 2018 S/ 2,216 MM (Incremento: 409%). (Foto: emprendiendohistorias)

Más allá del liderazgo de Integra en el fondo 2, Caro subraya, por otro lado, que el fondo que más ha crecido en los últimos años ha sido el fondo 0, que pasó de administrar S/240 millones en enero del 2024 a S/700 millones este 2026.

“Ha tenido un crecimiento explosivo, aunque se ha ido moderando. Esto ocurrió porque durante un periodo, el fondo 0 tuvo rendimientos atípicos y llegó a rendir algo más que el fondo 1 pero con menor riesgo. Eso llevó a muchas personas a trasladarse. Cuando ese desempeño empezó a normalizarse y el fondo 1 retomó su posición usual, los clientes volvieron al fondo 1”, explica.

En el segmento de APV, Prima lidera con cerca de 45% de participación de mercado. Le sigue en segundo lugar AFP Integra, con un 31% de ‘market share’. Caro subraya que el crecimiento de la compañía es superior: Prima creció 29% al cierre de este primer semestre, mientras que AFP Integra llegó a un crecimiento de 41%.

“También existen dos jugadores con APB más pequeños: Profuturo, que administra alrededor de S/420 millones, y Habitat, que administra cerca de S/13 millones. Habitat ha tenido un crecimiento espectacular, pero tiene un efecto base importante porque partía de un saldo pequeño. Seguimos viendo el apetito de los clientes por los aportes voluntarios. Los últimos meses han sido muy buenos en ventas y en crecimiento neto”, argumenta el ejecutivo.

Caro destaca, también, que el crecimiento neto -que considera las suscripciones y retiros de dinero- avanza mucho mejor que en años y meses previos. “Julio fue un mes más difícil comercialmente, en parte porque tiene menos días útiles por los feriados. Sin embargo, junio y los meses previos no mostraron un efecto relevante de la coyuntura electoral”, señala.

Expansión y nuevos canales

Con la reconversión que busca AFP Integra para pasar de administradora de fondos a empresa de seguros, el ejecutivo indica que la compañía prevé sumar a la renta particular como un producto adicional dentro de la parrilla de desacumulación, en donde hoy están los aportes voluntarios y retiros programados.

En ese sentido, la firma trabaja en ofrecer una “propuesta integral de desacumulación”, combinando la posibilidad de hacer aportes voluntarios 100% digitales y, más adelante, la renta particular. El objetivo, señala Caro, es que los productos de Integra no se “canibalicen”.

”La renta particular estará dirigida a clientes que necesiten rentas periódicas, mensuales o bimensuales. Mediante una adecuada asesoría y perfilamiento, se podrá ofrecer una combinación de productos. Un afiliado podría destinar una parte de su fondo a APV, otra parte a renta particular y otra a las alternativas que sugiere el perfilamiento, como dejar dinero en cuentas de ahorro u otras opciones”, comenta el ejecutivo.

Las rentas particulares ganan terreno como alternativa de inversión con ingresos garantizados y respaldo institucional. Foto: Andina.

En tanto, si bien el 90% de la nueva venta de APV llega por el retiro del 95,5% -ya sea jubilación anticipada (REJA) o en edad legal-, Caro resalta que existe otro perfil de cliente: el que está construyendo un hábito de ahorro.

En esa línea, precisa que AFP Integra lanzó hace poco más de un año a Yape como opción de ahorro, destacando su evolución. De hecho, un mes después del lanzamiento con la billetera digital (junio 2025), AFP Integra registraba 250 ‘yapeos’ por APV. Ahora -al cierre de julio de este año- la firma llegó a 2.100 ‘yapeos’ por APV.

“Con Yape, el aporte voluntario promedio es de S/ 170. Son personas que empiezan a ahorrar y prueban el producto. Queremos que cada vez más afiliados se sumen. A partir de ahí se forma un círculo virtuoso: las personas comienzan ahorrando pequeños montos y luego pueden ahorrar más para distintos objetivos”, puntualiza.