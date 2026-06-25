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Resumen

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El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de 699 dólares en lugar de 599. (Foto: Apple)
El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de 699 dólares en lugar de 599. (Foto: Apple)
Por Agencia EFE

El gigante tecnológico Apple cayó este jueves 6,15% en Wall Street, su peor descenso desde abril de 2025, tras anunciar un incremento del precio de sus productos debido a una “escasez sin precedentes” de chips de memoria y almacenamiento.

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