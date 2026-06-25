El gigante tecnológico Apple cayó este jueves 6,15% en Wall Street, su peor descenso desde abril de 2025, tras anunciar un incremento del precio de sus productos debido a una “escasez sin precedentes” de chips de memoria y almacenamiento.

Los aumentos de los precios, que ya están reflejados en la tienda en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo.

Apple indicó en un comunicado que el sector de la electrónica de consumo “se enfrenta a un reto sin precedentes” debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado “un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento”.

Así, el nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de 699 dólares en lugar de 599, mientras que el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares, entre otras subidas.

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que “nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido”.

“Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos (...) Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones”, concluyó la empresa.