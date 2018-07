Argentina: Ventas masivas fuerzan a fondos a revaluar activos

Más de una decena de fondos argentinos empezaron a reconocer mayores pérdidas en el comienzo de julio ante una masiva salida de inversores que los forzó a vender y a revaluar los activos en los que invertían.

La industria de fondos en Argentina se ve envuelta en una crisis ante el desmantelamiento de posiciones por inversores atemorizados tanto por la volatilidad de la moneda como por la caída en el precio de los activos locales.

El patrimonio de los que invierten en bonos cayó hasta 9% en lo que va de julio, y un 30 desde el 25 de abril, cuando inició una crisis cambiaria que llevó al peso a caer 26% desde esa fecha.

El ajuste sucedió cuando, en el momento de la venta, el precio "realizado" en el mercado terminó siendo inferior al que registraban en sus presentaciones contables, según explicaron las administradoras en hechos relevantes enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"El que rescata es tanto el inversor institucional como el retail", dijo Sergio González, analista de Criteria, una compañía global de asesoramiento y distribución de fondos comunes de inversión.

"La volatilidad en el precio de los activos y en el tipo de cambio provocaron una baja en el valor de la cuotaparte. Esto generó incertidumbre para el ahorrista, que veía bajar su inversión".

La crisis se agravó en los primeros días de julio por la decisión de las administradoras de revaluar sus bonos.

Los más afectados fueron los fondos llamados "t+1", que invierten en letras de corto plazo como Lebacs, bonos corporativos y provinciales, y que sufrieron salidas de clientes por el 48% de sus tenencias, o ARS 161.000 millones (USD 5.900 millones), desde finales de abril.

"Cuando se produjeron rescates y empezó a bajar el precio de mercado de algunos bonos que no se mueven nunca, como los corporativos, los fondos tuvieron que empezar a remarcar sus tenencias", explicó Martín Mazzeo, responsable comercial de Provincia Fondos y Provincia Bursátil, en entrevista telefónica.

El valor de las cuotapartes de estos fondos llegó a bajar hasta 9,1% en lo que va de julio, según datos publicados en la página de la CNV.

Entre las caídas más resonantes se vieron las del fondo Consultatio Balance, que hoy tiene un patrimonio de ARS 261 millones, y la del Pionero Renta Ahorro, de Macro Fondos, que administra activos por ARS 7.745 millones.

"Algunos fondos se escudaban en sostener valores no representativos para no remarcar el precio, hasta que ya no tuvieron opción porque los debieron vender en el mercado", dijo Mazzeo.