La batalla de aranceles: ¿cómo les fue a los mercados este lunes ante guerra comercial?

Casi todos los mercados globales tuvieron este lunes 13 de mayo su peor día en meses. La incertidumbre estuvo nuevamente en la escena bursátil por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China,que se acentuaron desde la semana pasada por la decisión de EE.UU. de aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas de US$200.000 millones, pasando de 10% a 25%.

El Dow Jones, principal índice de Wall Street, culminó con una caída de 2,38%. La jornada negra lastró también al índice Standard & Poor’s (S&P), que registró su peor caída porcentual desde el 3 de enero (-2,41%), y al índice Nasdaq, compuesto por firmas tecnológicas, que sufrió su peor día desde diciembre (-3,41%).

En tanto, los principales índices de bolsas europeas como París (Francia) y Milán (Italia) retrocedieron 1,22% y 1,35%, respectivamente; mientras que en China, el índice de las principales acciones perdió 1,65%.

Todo ello ocurrió luego de que la administración de Donald Trump agudizara las tensiones comerciales en la guerra de aranceles contra el gigante asiático, elevando las tarifas el pasado viernes. La respuesta de Beijing llegó la mañana de este lunes, con el anuncio de la aplicación de nuevos aranceles sobre un total de 5.140 productos de EE.UU. por US$60.000 millones. El gobierno de Xi Jinping precisó que estos nuevos aranceles a bienes estadounidenses entrarán en vigor el 1 de junio, e irán del 5% a 25%.

El anuncio de China no se quedó sin respuesta. unas horas más tarde, Trump utilizó -muy a su estilo- su cuenta oficial en Twitter para advertir de que “China no debería tomar represalias”, pues “¡solo empeorará!” la situación entre ambos países. Más adelante, durante una conferencia enla Casa Blanca, este esperaba que China tomara represalias contra los aranceles que impuso su gobierno, pero argumentó que todavía era posible llegar a un acuerdo para mejorar la situación.

Sin embargo, advirtió al gobierno de Xi que no fuera “demasiado lejos” para responder a las acciones comerciales de EE.UU. y aseguró que su país “aún no ha decidido” aplicar aranceles a las importaciones chinas restantes por valor de US$325.000 millones. Los nuevos anuncios, no obstante, incrementan las preocupaciones sobre guerra comercial y acentúa los riesgos de crecimiento económico mundial.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. (Foto: AFP)

IMPACTO INTERNACIONAL Y LOCAL

Reuters informó que el índice referencial de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el lunes a su menor nivel en tres meses, con una caída de 1% presionado por las acciones de las mineras de cobre y en línea a los mercados bursátiles mundiales. Cabe resaltar que el 35% del índice está compuesto por empresas mineras, y el cobre cedió -1,9% al cierre en la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, el precio del dólar registró su repunte más alto en tres meses (S/3,32 la venta).

Sebastián Cruz, analista Senior de Seminario SAB, comentó a El Comercio de que el precio del cobre ha caído 7% en 10 días, en el contexto de guerra arancelaria, y explicó que ello afecta los fundamentos de las economías dependientes del precio del cobre, como el Perú, y su tipo de cambio se deprecia.

Jornada negra para las bolsas mundiales por la guerra comercial

“La bolsa es el reflejo del crecimiento esperado de una economía. Si el precio del cobre cae, también caen las bolsas de Perú y Chile. En el caso de la bolsa de EE.UU., la caída es respaldada por expectativas de menor crecimiento global”, precisa Cruz.

Por su parte, Marco Contreras, jefe de Análisis del agente de bolsa Kallpa SAB, indicó que estos conflictos arancelarios golpean a todos los países con mercados emergentes como el peruano. “La sensación general no es buena.[...] Peor en un país como el nuestro, que se relaciona más a lo que pueda pasar con China por su dependencia sobre el cobre”, remarcó.