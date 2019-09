BBVA: No hay grandes proyectos para financiar en los próximos meses

A pesar de que los empresarios afirmaron en la última encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR que están produciendo más y que están recibiendo mayores órdenes de compra, la confianza sobre el desempeño de la economía se mantiene pesimista por la incertidumbre local.

Y esta incertidumbre, según el BBVA, se ha trasladado a la ejecución de proyectos de inversión privados. A decir de Javier Balbín, gerente general adjunto de la entidad, el segmento de financiamiento corporativo a julio se mantiene flat y está cayendo a un ritmo del 1%, debido a la escasez de proyectos en el sector privado.

"Me preocupa que lo que falta de aquí a los próximos meses es más proyectos para financiar. No veo es que vayan a ver más proyectos. Veo muy pocos proyectos privados. Lo que están son los que habían empezado y ya no tienen sentido parar. Nos sobra los dedos de la mano para poder contarlos", aseveró Balbín.

De acuerdo con Balbín, los directorios de las empresas están repensando llevar adelante sus proyectos de inversión, debido a la falta de confianza sobre el futuro de la economía.

"Para lo que queda del año y probablemente para el primer trimestre del año no veo que venga grandes proyectos nuevos de financiamiento", comentó.

MOMENTO INMEJORABLE

​Balbín también afirmó que el problema de la escasez de proyectos de inversión privados es que ha coincidido con el apetito de inversionistas extranjeros por deuda de empresas peruanas y por las bajas tasas de interés del financiamiento corporativo.

De acuerdo con el estratega del BBVA, las tasas de interés para las grandes empresas con grado de inversión presentan "condiciones inmejorables". Según Balbín en los últimos 12 meses han caído en promedio hasta 50 puntos básicos, debido a la alta liquidez que existe tanto en moneda local como en dólares.

Por ello, Balbín indicó que el momento es oportuno para aquellas empresas que quieran reperfilar deudas y disminuir su costo financiero.

"Este entorno de alta liquidez local y global es un entono inmejorable para que los clientes corporativos reperfilen deuda y abaraten su costo financiero. Estamos trabajando en operaciones de reperfilamiento o innovadoras desde el punto de vista de financiamiento bancario", precisó.

Dada la coyuntura, Balbín comentó que lo que se viene en el segmento es financiamiento de reperfilamiento de deudas y para adquisiciones de empresas.

PREMIADOS

​En otro momento, Balbín destacó que el BBVA fue reconocido recientemente por la revista Global Finance, debido a la oferta de productos y servicios que el banco proporciona a pequeñas, medianas y grandes empresas, desde sus distintas unidades de negocios.