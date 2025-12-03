Beneficio récord de Inditex, dueño de Zara, que alcanza los 4.622 millones de euros en 9 meses

La multinacional textil española Inditex, que integra, entre otras marcas a Zara, registró un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9% más que en el mismo periodo de 2024.

MÁS INFORMACIÓN: Prada completa la adquisición de Versace por más de US$1.400 millones

La compañía, la mayor empresa cotizada española, facturó en el periodo analizado 28.171 millones de euros, 2,7% más en tasa interanual, también una cifra inédita, según comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El margen bruto de explotación (ebitda) se elevó 4,2%, hasta 8.303 millones, en tanto que el margen bruto (diferencia entre ingresos y gastos) aumentó 3,2%, hasta 16.811 millones, y se situó en 59,7% de las ventas (27 puntos básicos más).

Solo en el tercer trimestre (agosto a octubre), la compañía, dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear, ganó 1.831 millones de euros, 8,9% más en tasa interanual.

LEE TAMBIÉN: Nueva York y Starbucks acuerdan pago de US$35 millones por violar derechos de trabajadores

En ese periodo, las ventas subieron 4,9%, hasta 9.814 millones, lo que supone 8,4% más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó 3,2%, hasta 16.811 millones.

En cuanto al periodo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, crecieron 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (9% más entre el 1 noviembre y 24 noviembre).

Inditex avanzó que la optimización de las tiendas “sigue su curso” y que confía en que “impulse nuevas mejoras” en la productividad.

Además, adelanta un crecimiento del espacio bruto anual en el periodo 2025-2026 en el entorno del 5 %, con un espacio neto “positivo acompañado con una fuerte” venta en línea.