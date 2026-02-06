Bitcoin llega a los US$ 65.000 y está cerca de registrar su mayor caída semanal en más de tres años

El precio del Bitcoin superó el viernes los US$ 65.000, después de la fuerte caída que experimentó en la víspera y que le colocó en el filo de los US$ 60.000.

Según informa Yahoo Finance, citando como fuente a Reuters, la criptomoneda más grande del mundo subió 4,4% el viernes 6 de febrero, colocándose en US$ 65.894,20.

Esto marca una recuperación tras la más reciente caída de 5% en la que alcanzó un mínimo de US$ 60.008,52.

El Bitcoin ha perdido casi un 14% de su valor en lo que va de la semana, hasta ahora la mayor pérdida en una semana desde noviembre de 2022.

Notoria caída

El precio del bitcoin se situó el jueves por debajo de la barrera de los US$ 70.000, por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, que había impulsado esa criptomoneda.

La agencia AFP detalla que las monedas digitales se habían disparado tras la elección de Trump, percibido como un gran promotor del sector.

Un mes más tarde, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100.000 dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126.251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

Sin embargo, en días reciente el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

Con información de Reuters y AFP

SOBRE EL AUTOR