Bitcoin: Mercado de criptomonedas pierde US$42.000 millones

La ola de ventas de criptomonedas de este año se agravó durante el fin de semana, eliminando un valor de mercado de US$42.000 millones para estos activos, y ampliando la caída del bitcoin a más de 50%.

Algunos observadores apuntaron al ataque informático a una bolsa de criptomonedas en Corea del Sur, mientras que otros señalaron el creciente nerviosismo por un cierre de plataformas en China. Las bolsas de monedas digitales enfrentan un mayor escrutinio alrededor del mundo, en medio de temores por problemas como robos, manipulación del mercado y lavado de dinero.

Bitcoin ha caído un 12% desde las 5:00 de la tarde del viernes en Nueva York y se comercializaba en US$6.765,54 a las 02:49 de la tarde en Hong Kong el lunes. La divisa digital suma una caída de 53% en lo que va de año.



Las demás criptomonedas principales también registran caídas, lo que ha llevado al valor de mercado de estos activos a US$298.000 millones, según Coinmarketcap.com, casi un mínimo en dos meses. En el tope de la “criptomanía” a inicios de enero, la cifra alcanzaba los US$830.000 millones.

El entusiasmo por estos activos se han debilitado tras una serie de ataques informáticos, incluidos el robo de casi US$500 millones a la bolsa japonesa Coincheck Inc., a finales de enero. Si bien la última víctima, una bolsa surcoreana llamada Coinrail, es mucho más pequeña, las noticias del ataque dispararon una ola vendedora, según Stephen Innes, jefe de transacciones para Asia Pacífico en Oanda Corp., en Singapur.

“La gente piensa: ‘Si esto le puede pasar a A, le puede pasara a B y a C’. Entonces cunde el pánico, y por eso algunos están vendiendo”, explicó Innes.



La caída se podría haber agravado por una baja liquidez en el mercado durante el fin de semana, agregó.

“El volumen de negociación es tan bajo y el grueso de las transacciones es de cuentas de inversores minoristas, que se asustan fácilmente”, dijo Innes. “Actualmente no hace falta mucho dinero para mover el mercado de forma significativa”.



Coinrail afirmó en un comunicado en su sitio web que parecía haber sufrido el robo de parte de sus criptomonedas, en manos de hackers, pero no reveló la cifra. La bolsa añadió que el 70% de sus criptomonedas está en una “billetera fría”, que no está conectada a Internet, y por ello es menos vulnerable a este tipo de ataques. Dos tercios de los activos robados -que la bolsa identificó como monedas NPXS, NPER y ATX- han sido congelados o recolectados, mientras el restante tercio es analizado por investigadores, otras bolsas y empresas de desarrollo de criptomonedas, afirmó.



La Agencia de Policía Nacional de Corea del Sur está investigando el caso, afirmó un oficial vía telefónica.