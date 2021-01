Conforme a los criterios de Saber más

El Bitcoin cotizó por encima de US$ 35.000 por primera vez el miércoles durante la sesión en Asia, trepando hasta un máximo de US$ 35.879 y extendiendo un rally que ha visto a la moneda digital subir más de un 800% desde mediados de marzo de 2020.

La criptomoneda se ha disparado desde que se inició el año. El lunes ya había alcanzado un nuevo máximo histórico, cerca ya de la frontera de los US$ 35.000.

El Bitcoin se ha convertido en un rival del oro y podría cotizar hasta en US$ 146.000, si se establece como un activo de refugio seguro, mencionó el martes el banco de inversión JP Morgan.

El interés en la criptomoneda más grande del mundo se ha disparado este año, y los inversionistas ven al Bitcoin como una cobertura contra la inflación y una alternativa a la depreciación del dólar.

El pasado 16 de diciembre, la criptodivisa rebasó por primera vez el nivel de los US$ 20.000 y llegó a US$ 21.295. A partir de ese momento, no ha dejado de subir animado por el interés de las grandes gestoras de fondos.

La criptomoneda superó los US$ 29.000 el jueves, último día de 2020

El 19 de diciembre superó la barrera de los US$ 24.000; el 26 de diciembre se disparó hasta rozar los US$ 27.000; y un día después superó los US$ 28.000.

Fuente: Reuters/EFE