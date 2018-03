El bitcoin oscilaba entre ganancias y pérdidas en torno a la marca de US$8.000 mientras los inversores digerían los últimos acontecimientos en una creciente represión de las redes sociales a los vales digitales.

La mayor criptomoneda del mundo se mantenía estable en US$7.844,25 a las 9:42 a.m. en Londres, según precios consolidados de Bloomberg. Twitter Inc. confirmó el lunes que prohibiría los anuncios de ofertas iniciales de criptomonedas y ventas de vales en su plataforma, sumándose a Facebook Inc. y a Google de Alphabet Inc. en la lista de gigantes tecnológicos que mantienen a raya las criptodivisas. Otras monedas como Ripple, Ether y Litecoin cayeron.

Desde que se disparó a un máximo de casi US$20.000 a mediados de diciembre en el punto álgido de la fiebre de las criptomonedas, bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor conforme los inversores sopesan el futuro de la naciente industria, en medio de un escrutinio cada vez más intenso.

Facebook prohibió los anuncios de criptomonedas en enero y Google dijo que haría lo mismo a partir de junio.

El bitcoin saltó a US$8.265,87 después de una caída el lunes del 8,4%. El vale digital ha perdido aproximadamente un 25% sólo en marzo.



Asimismo el lunes, Cboe Global Markets Inc., el primer mercado en Estados Unidos que comenzó a negociar futuros de bitcoin el año pasado, alentó a los reguladores de valores en Estados Unidos a considerar la autorización de fondos cripto negociados en bolsa en una carta remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.



Si bien los volúmenes de negociación de futuros de bitcoin aún no pueden apoyar este tipo de fondos, Cboe dijo estar animado por su trayectoria de crecimiento y dijo que existen formas "fiables y sólidas" de valorar bitcoin y en teoría otros activos digitales.