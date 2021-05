La Bolsa de Valores de Lima cerró con indicadores mixtos el jueves, en una jornada en la que el tipo de cambio se desplomó 1.58% a S/ 3.66 por dólar.

El índice general del parqué limeño cayó 0.94% a 21,515.26 puntos. Por su parte, el índice selectivo, que concentra los papeles más líquidos del mercado, se desplomó 0.46% a 573.56 unidades.

El desempeño de los dos principales indicadores se vio arrastrado por un retroceso de 4.89% en el sector minero, que cerró con 452.13 enteros.

Southern Copper Corporation bajó 4.71% a US$ 77.2 por acción. Además, Buenaventura, cayó 2.99% a US$ 11.02 por papel, y Trevali descendió 1.94% a US$ 0.20.

También bajó el índice financiero 0.1% a 940.12 puntos.

Por otro lado, el índice de empresas de consumo de primera necesidad avanzó 2.07% a 1,163.94 enteros, seguido del índice de industriales, que trepó 1.98% a 202.1 unidades.

El resto de indicadores también cerró al alza hoy.

En el terreno cambiario, el precio del dólar cerró a S/ 3.660, una reducción de 1.58%, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR).