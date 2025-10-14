El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, que durante la mañana llegó a apuntar una ligera remontada, ahora cede y baja 0,3%.

En cuanto a los resto de índices de las bolsas europeas, el Dax alemán y el Cac francés, retroceden más de un punto porcentual.

Los inversores están atentos a lo que sucede entre China y Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump intentará calmar los nervios, ahora es Pekín quien responde. El país asiático ha impuesto sanciones a las filiales estadounidenses del gigante surcoreano Hanwha Ocean, dando un paso más en la disputa por el control marítimo.

De esta manera, los analistas han señalado que, mientras el tono de los mercados se mantenga constructivo, el índice español tiene margen para avanzar. Sin embargo, las nuevas tensiones entre estos dos países han vuelto a poner a prueba esa resiliencia.

El mercado de materias primas no permanece ajeno a este panorama. Mientras activos seguros como el oro aceleran las ganancias y marcan un nuevo máximo al filo de los US$4.130, el Brent baja 1,8% hasta los US$62.

Los expertos advierten que este cruce de amenazas entre Pekín y Washington supone un riesgo adicional para la economía global.