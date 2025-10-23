El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, cotiza en plano en la apertura, donde también se esperan los resultados de Bankinter, que lidera las caídas en el selectivo español.

Los valores que más suben son Bankinter (-4%) tras publicarse que ganó 812 millones de euros, un 11% más que el mismo periodo del año, CaixaBank (-1,4%), Redeia (-1,1%), Repsol (2,4%), Indra (2%), Acerinox (1,3%).

Los inversionistas tienen puesta la atención en la creciente tensión entre China y Estados Unidos, así como en los resultados empresariales. Se muestran cautos de la esperada reunión de la próxima semana entre el presidente chino, Xi Jinping y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por otro lado, las bolsas europeas registran signo mixto. El Nikkei japonés restó 1,3%, mientras que en China las acciones logran recuperarse después de que Reuters informara que la Casa Blanca está considerando un plan para limitar diversas exportaciones de software a China como represalia a la última ronda de restricciones impuestas por Pekín a la exportación de tierras raras.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza más de un 5%, hasta superar los US$65 dólares por barril, después de que el presidente Trump impusiera el miércoles sanciones relacionadas con Ucrania por primera vez en su mandato.