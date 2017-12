La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicia la sesión de hoy con indicadores positivos, impulsada por las acciones mineras y financieras, en un contexto de subida de los precios del oro y del cobre en el exterior, y en línea con la conducta que muestran los mercados de valores regionales.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, sube 0,02% al pasar de 19.660 a 19.664 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 004% al pasar de 504,85 a 505,04 puntos.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos presentan resultados positivos en estos momentos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra desempeños mixtos.

El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0.02%. El índice Standard & Poor’s y el indicador tecnológico Nasdaq retroceden 0,09% y 0,54% respectivamente.

GRAÑA Y MONTERO

La acción de Graña y Montero cae 3,66%, o S/ 0,07 luego de que se conociera que la Fiscalía solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional la incorporación de la constructora como persona jurídica investigada por las coimas que pagó la empresa Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

El papel en Lima de Graña y Montero cayó hasta S/ 1,85 por acción en la apertura.



Además de Graña y Montero, la Fiscalía solicitó la misma condición para las otras socias de Odebrecht en la Interoceánica Sur: JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA.

No obstante, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), el papel se negociaba a US$ 2,85 por acción, lo que representa un aumento de 0,67%, desde los US$ 2,83 en los que cerró el viernes pasado.



