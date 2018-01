Bolsas asiáticas cierran con índices positivos

Los mercados bursátiles chinos ampliaron su avance el lunes y el índice de acciones líderes escalaron a un máximo de 31 meses, gracias al alza de los sectores de consumo y salud, además de las tecnológicas.

Al cierre, el índice compuesto de Shanghái subió 13,50 puntos, o un 0,39%, a 3.501,36, su nivel más alto desde comienzos de 2016.

El índice de acciones líderes CSI300 ganó un 1,19% y el subíndice del sector financiero cedió un 0,15%. El sector de bienes de consumo básico escaló un 3,88%, el índice del sector inmobiliario, un 0,8%, y el subíndice de salud, un 1,77%.

El índice más pequeño Shenzhen cerró con un avance de 1,16% y el índice ChiNext compuesto escaló un 2,32%.

Las acciones de mejor desempeño en el índice compuesto de Shanghái fueron las de Gome Telecom Equipment Co Ltd, con un avance de 10,04%, seguidas por las de CCS Supply Chain Management Co Ltd, con un 9,96%, y las de Triumph Science & Technology Co Ltd , que subieron un 8,4%.

Las de peor desempeño fueron las de Hna Innovation Co Ltd, que cayeron un 10,06%, seguidas por las de Easysight Supply Chain Management Co Ltd, con una merma de 10,02%, y las de Zhejiang Haiyue Co Ltd , que también perdieron un 10,02%.

En lo que va del año, el índice de acciones de Shanghái ha ganado un 5,46%, el CSI300, un 7,6%, y el índice de acciones chinas H que cotiza en Hong Kong, un 12,6%.

Las acciones de Japón cerraron con una leve alza el lunes debido a que la fortaleza de los títulos de empresas de valores y seguros contrarrestaron caídas en sectores vinculados con recursos y materias primas, incluyendo a casas comerciales, siderúrgicas y compañías de transporte marítimo.

El índice Nikkei cerró estable, en 23.816,33 puntos, mientras que el índice más amplio Topix sumó un 0,1%, a 1.891,92 unidades.

Las acciones de Nomura Holdings subieron un 0,7%, las de Daiwa Securities Group, un 1,1%, y las de T&D Holdings, un 1,6%.

Los títulos de empresas de transporte marítimo fueron las de peor desempeño, con un retroceso de 1,6%, seguidas por los de metales no ferrosos y de siderúrgicas, con una baja de más de 0,8%. (Reporte de Hideyuki Sano y Ayai Tomisawa.

