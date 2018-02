Bolsas asiáticas cierran jornada al aza

Las bolsas chinas extendieron avances el lunes y los principales índices de Shanghái subieron por sexto día consecutivo, ayudados por "start-ups" que anotaron su mejor desempeño en siete meses, ante las expectativas de beneficios por una propuesta para aplazar una reforma a las ofertas públicas iniciales (OPIs).

El jefe de regulación de valores de China, Liu Shiyu, propuso retrasar el plazo para que el Gobierno apruebe un mecanismo de OPIs basado en registros hasta el 29 de febrero del 2020, reportó el viernes la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los inversores también estuvieron pendientes del impacto de ciertas enmiendas a la retórica de la Constitución de China.

Al cierre de sesión, el índice referencial de Shanghái operó con un alza de 1,2% a 3.329,57 puntos. El referencial de acciones favoritas CSI300 también sumó 1,2% en el día, mientras que el subíndice del sector financiero ascendió un 0,41%.

En Hong Kong, el referencial Hang Seng avanzó un 0,7 por ciento a 31.498,60 puntos, mientras que el índice China Enterprises sumó 0,8% a 12.834,06 puntos.

El índice Nikkei de la bolsa japonesa escaló el lunes hasta su mayor nivel en tres semanas, gracias al buen desempeño de la mayoría de los sectores bursátiles de Tokio y al aumento de la confianza de los inversores después de las fuertes ganancias registradas en Wall Street.

El Nikkei finalizó la sesión con un incremento de 1,2% a 22.153,63 puntos, luego de tocar previamente los 22.226,53 puntos, un máximo no visto desde el 7 de febrero.

Entre las empresas destacadas, Ube Industries Ltd anotó la mayor ganancia porcentual en el Nikkei al subir un 4,75%, mientras que por el contrario las acciones de Tokai Carbon Co Ltd sufrieron la baja más pronunciada, al perder un 4,41%.

De los 33 subíndices de Tokio, 31 registraron alzas, lideradas por el segmento de farmacéuticas.

En general, las ganancias del mercado japonés se vieron limitadas por la cautela de los inversores en torno al primer testimonio ante el Congreso estadounidense que ofrecerá el martes el nuevo presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.

Lea más noticias de Economía en...