Bolsas asiáticas: Índice Nikkei baja antes de mensaje FED

En las principales bolsas asiáticas, el índice japonés Nikkei bajó el miércoles por la cautela de los inversores antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (FED), aunque el avance del dólar ante el yen y la confianza en las empresas de tecnología ayudaron a limitar parte de las pérdidas.

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio finalizó la sesión con un declive de 0,16% a 22.472,78 puntos, mientras que el referencial Topix cedió 0,15% a 1.771,52 puntos.

Los mercados japoneses estarán cerrados el jueves y viernes por festividades nacionales, lo que dejó al miércoles como el último día para que los inversores se deshicieran de algunas de sus posiciones antes de la decisión de la FED que será divulgada más tarde en el día.



Los operadores también estaban a la espera del dato de empleo nacional de Estados Unidos que se publicará el viernes.

Los papeles de las automotrices bajaron luego de que varias reportaron débiles ventas de vehículos en Estados Unidos en abril, ya que la demanda de los consumidores en la mayor economía mundial sigue apagada. Los papeles de Toyota Motor Corp perdieron 0,4% y los títulos de Nissan Motor Co cayeron un 2%.



Las acciones de Fujifilm Holdings Corp descendieron un 5,4%, luego de que Xerox Corp dijo que su presidente ejecutivo y varios miembros del directorio dejarán sus cargos para resolver una demanda de accionistas por el reciente acuerdo de compra.



Y las firmas tecnológicas se mostraban alentadas por los recientes resultados de Apple Inc que superaron las estimaciones del mercado. La fabricante de partes electrónicas Murata Manufacturing Co ganó 1,4%, mientras que los papeles de TDK Corp ascendieron 0,8 %.

ACCIONES DE SHANCHÁI

Las acciones chinas finalizaron el miércoles casi estables, después de que los inversores regresaron tras del feriado por el Día del Trabajador y se enfocaban ahora en las próximas conversaciones sobre comercio entre funcionarios de Pekín y Washington que podrían afectar el desempeño económico.

El índice de acciones chinas favoritas CSI300 subió un marginal 0,2% a 3.763,65 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái cerró sin cambios en 3.081,18 puntos.



Altos funcionarios chinos y estadounidenses sostendrán conversaciones sobre comercio a partir del jueves en China, luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles por hasta US$150.000 millones a las importaciones de productos de la nación asiática. Pekín ha dicho que tomaría medidas en represalia.

A los inversores también parece preocuparles la salud de la segunda mayor economía del mundo.



"A pesar del sólido primer trimestre, aún vemos cierta preocupación y esperamos más presiones bajistas sobre el crecimiento en los próximos trimestres", dijo Gao Ting, jefe de estrategias de negocios chinos en la firma UBS Securities.



En el índice CSI300, el sector financiero marcó un avance de 0,05%, mientras que el segmento de bienes de consumidor ganó 0,38% y el subíndice de bienes raíces bajó un 0,4 por ciento.