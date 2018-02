Bolsas asiáticas muestran indicadores mixtos al cierre

Las acciones chinas repuntaron el martes mientras los mercados bursátiles globales parecían recuperar el impulso tras la fuerte ola de ventas de la semana pasada. La confianza también era apuntalada por señales de respaldo gubernamental y un préstamo bancario récord en enero.

El índice compuesto de Shanghái cerró con un alza de 31,47 puntos, o un 1%, a 3.185,60 unidades.

El índice de acciones líderes CSI300 ganó un 1,19% y el subíndice del sector financiero escaló un 1,87 por ciento, y el del sector de bienes de primera necesidad, un 1,29%.

El índice del sector inmobiliario avanzó un 2,77% y el subíndice de salud, un 0,73%.

El índice más pequeño de Shenzhen cerró con un alza de 0,41% y el índice compuesto ChiNext terminó sin cambios.

A las 0703 GMT, el yuan cotizaba a 6,3357 unidades por dólar, un 0,14% más débil que en el cierre de la sesión previa, cuando cotizaba a 6,3268 unidades por dólar.

Los títulos que más subieron en el índice compuesto de Shanghái fueron los de Guizhou Wire Rope Co Ltd, con un incremento de 10,06%, seguidos por los de Shenma Industry Co Ltd, con un 10,06%, y los de Henan Ancai Hi-tech Co Ltd, que escalaron un 10,03%.

Los papeles que más perdieron en el índice de Shanghái fueron los de Zhongnongfa Seed Industry Group Co Ltd , que cayeron un 7,35%, seguidos por los de Shanghai Zhongyida Co Ltd, con una baja de 6,82%, y los de Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd , que retrocedieron un 5,15%.

El promedio de acciones japonés Nikkei devolvió ganancias iniciales y cerró en un mínimo de cuatro meses el martes, en una sesión volátil en que los inversores volvieron a sentir aversión al riesgo ante la apreciación del yen frente al dólar.

El Nikkei terminó con una baja de 0,7%, a 21.244,68 puntos, su nivel de cierre más bajo desde mediados de octubre de 2017.

El dólar se depreciaba un 0,4%, a 108,23 yenes , acercándose al mínimo de cinco meses del viernes de 108,05 yenes.

El índice más amplio Topix bajó un 0,9%, a 1.716,78 puntos.

Los sectores de transporte aéreo y terrestre y las automotrices tuvieron un mal desempeño. Las acciones de ANA Holdings bajaron un 2,0% y las de East Japan Railway Co, un 1,7%, mientras que las de Toyota Motor Corp perdieron un 2,5% y las de Honda Motor Co, un 1,7%.

En tanto, los sectores textil y de minería tuvieron un buen desempeño. Los títulos de Toray Industries avanzaron un 3,8% y los de Inpex Corp, un 1,0%.

