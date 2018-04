Bolsas asiáticas: Nikkei sube impulsado por acciones defensivas

En las principales bolsas de valores asiáticas, las acciones japonesas se recuperaron de la caída de la sesión previa y cerraron al alza el lunes impulsados por los títulos defensivos.

En general, aunque las preocupaciones por la prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China continuaron, un alza de los futuros de las acciones estadounidense tras el fuerte desplome del viernes en Wall Street ayudó a aliviar la confianza por el momento.

El índice Nikkei ganó un 0,5 %, a 21.678,26 puntos, tras perder un 0,36 % el viernes. Un total de 160 valores se apuntaron avances en el Nikkei, frente a 58 que bajaron.

El índice general Topix trepó un 0,38%, a 1.725,88 puntos, exhibiendo una mejora en 24 de sus 33 subsectores.

Los subsectores de acciones defensivas, compuestos por firmas que derivan una porción significativa de sus ganancias del mercado doméstico, tuvieron un buen desempeño.



Las mejoras estuvieron lideradas por empresas de alimentación, pesqueras, forestales y farmacéuticas. En la vereda contraria, los productos petroleros y del carbón, junto a la minería, bajaron.

ACCIONES CHINAS

Las acciones chinas cerraron con un leve alza el lunes. El índice compuesto de Shanghái cerró con un alza del 0,3%, a 3.138,29 puntos, mientras que el referencial de acciones favoritas CSI300 cedió un 0,1%, a 3.852,93 unidades.

El índice menor Shenzhen finalizó la sesión sin cambios y el referencial compuesto ChiNext para empresas emergentes mejoró un 0,26%.



El presidente estadounidense, Donald Trump, predijo el domingo que China bajará sus barreras comerciales, expresando optimismo pese a una escalada de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo que ha sacudido a los mercados globales en la última semana.



Por su parte, asesores y medios afines al gobierno chino indicaron el lunes que las fricciones comerciales de Pekín con Washington no tendrán un gran impacto en la economía de China.

"Hay una creciente incertidumbre en medio de la disputa comercial de China y Estados Unidos, aunque las expectativas de un impacto material han descendido", escribió Sinolink Securities en una nota, agregando que el mercado está preparado de alguna forma para resistir a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio por parte de Washington.



Las acciones que más avanzaron en el índice compuesto de Shanghái fueron Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd , con un 10,1 %, seguidas de BGRIMM Technology Co Ltd y Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd, ambas con un 10,03%.

Las compañías que más bajaron en el índice fueron Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd, con un declive del 9,96 %, junto a Wintime Energy Co Ltd, que bajó un 9,93%, y Henan Ancai Hi-tech Co Ltd, que perdió un 6,21 %.