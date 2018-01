Bolsas asiáticas: Nikkei toca máximos en 26 años

El promedio de acciones japonés Nikkei tocó un máximo de 26 años el martes, impulsado por el avance de Wall Street durante un feriado en Japón, mientras que los títulos de Fast Retailing escalaron por sólidas ventas en diciembre.

El Nikkei terminó la sesión con un alza de 0,6%, a 23.849,99 unidades, su nivel de cierre más alto desde noviembre de 1991. Los mercados japoneses permanecieron cerrados el lunes por un feriado nacional.

Las acciones de Fast Retailing Co subieron un 1,2% después de que la empresa de vestimentas dijo el viernes que sus ventas comparables en sus tiendas Uniqlo en Japón escalaron un 18,1% interanual en diciembre. Fast Retailing sumó 20 puntos al índice Nikkei y fue su mayor contribuyente.

Los fabricantes de equipamiento para elaborar microprocesadores y de componentes electrónicos registraron un mejor desempeño que el resto de los sectores. Las acciones de Tokyo Electron subieron un 1,7% y las de TDK Corp, un 0,9%.

El índice más amplio Topix terminó con un avance de 0,5%, a 1.889,29 unidades, su nivel de cierre más alto desde junio de 1991.

Las acciones chinas ampliaron una racha alcista el martes por octavo día consecutivo, con importantes índices en máximos de seis semanas gracias al avance de los títulos de empresas de consumo y vinculadas a la salud.

CHINA

El índice compuesto de Shanghái cerró con un avance de 5,35 puntos, o un 0,16%, a 3.414,83 unidades.

El índice de acciones líderes CSI300 ganó un 0,71% y su subíndice del sector financiero subió un 0,38%. En tanto, el sector de productos básicos de consumo escaló un 3,41%, el índice del sector inmobiliario, un 0,18% y el subíndice del sector de salud, un 2,43%.

El índice más pequeño Shenzhen ganó un 0,32%.

Las acciones que más subieron en el índice principal compuesto de Shanghái fueron las de Shanghai Jiaoda Onlly Co Ltd , que escalaron un 10,06%, seguidas por las de Shanghai U9 Game Co Ltd, con un 10,01%, y las de Easysight Supply Chain Management Co Ltd, con un alza de 9,98%.

Los títulos que más perdieron fueron los de Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd, con una merma de 4,97%, seguidas por las de BOCO Inter-Telecom Co Ltd, con un 4,94%, y las de Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd, con un retroceso de 4,92%.

En lo que va del año, el índice de acciones de Shanghái ha subido un 3,09%, el CSI300, un 3,9%, y el índice H-share, que cotiza en Hong Kong, un 4,5%.

