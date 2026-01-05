Bolsas asiáticas operan en alza tras ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Las bolsas asiáticas subieron el lunes impulsadas por las acciones tecnológicas y el petróleo, cuyo valor osciló mientras los inversores evaluaban el impacto de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dice que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela

Aunque la captura de Maduro aumentó el riesgo geopolítico en los mercados globales, los operadores se enfocaron en el boom de la inteligencia artificial y la expectativa de nuevos cortes de intereses en Estados Unidos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En el comercio matinal, las acciones asiáticas subieron en todas las bolsas con fuerte presencia tecnológica.

La Bolsa de Tokio subía 2,8% por la valorización del SoftBank, de inversiones tecnológicas, y Tokyo Electron, fabricante de equipos de semiconductores.

El índice surcoreano Kospi aumentaba más de 2% impulsado por las firmas tecnológicas SK Hynix y Samsung Electronics.

La bolsa de Taipéi operó en alza gracias al aumento de 5% en el gigante de los semiconductores TSMC.

También operaban al alza las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Manila.

En tanto, el oro, considerado una inversión segura, subía más de 1% a 4.400 dólares por onza.

Los precios del petróleo oscilaron entre alzas y caídas por el impacto de la acción militar estadounidense en Venezuela, un país con las mayores reservas de crudo del mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país está al mando en Venezuela y que empresas norteamericanas reconstruirían la dilapidada infraestructura petrolera venezolana.

Pero analistas han señalado que la recuperación de la producción de crudo en Venezolano demandará mucho tiempo y grandes inversiones.

“Cualquier recuperación en la producción requerirá inversiones sustanciales dado el deterioro de su infraestructura debido a años de mal manejo y baja inversión”, afirmó a AFP el analista Giovanni Staunovo, de USB.