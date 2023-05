Las grandes bolsas europeas han caído este miércoles arrastradas por Wall Street, que al cierre en el Viejo Continente retrocede cerca del 0,4 %, a pesar de que la inflación en EEUU y de Alemania han continuado su progresiva moderación en abril.

París se ha dejado el 0,49 %, Milán, el 0,43 %; Fráncfort, el 0,37 %; Londres, el 0,29 %; Madrid, el 0,17 %; y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas, el 0,38 %.

Los mercados bursátiles abrían a la baja y se han estancado toda la mañana en unas pérdidas de alrededor del 0,2 % que bruscamente se han convertido en unas fugaces ganancias al publicarse el dato de inflación estadounidense.

Sin embargo, la apertura en negativo de Nueva York ha arrastrado las plazas europeas a números rojos, pese a que los analistas valoran la evolución del IPC, que ha caído respecto a marzo y ha estado en línea con sus previsiones.

Los expertos de la plataforma de inversión eToro señalan que, aunque la inflación todavía es alta “avanza en la dirección correcta”, mientras que desde Global X indican que “sugiere que la Reserva Federal podría hacer una pausa” en su endurecimiento monetario.

Hoy también se ha conocido que la inflación de Alemania bajó en abril, tanto la general como la subyacente.

Con el euro en US$ 1,097, el 0,1 % más que ayer, el petróleo Brent retrocede el 1 %, hasta US$ 76,6 el barril, y el oro, el 0,5 %, hasta US$ 2.023 la onza.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos de los principales países de la eurozona ha retrocedido después de tres días al alza en torno a media décima.

El interés del bono a diez años de Alemania, considerado el más seguro, ha perdido 6 puntos básicos y ha cerrado en el 2,826 %.