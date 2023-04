Las principales plazas bursátiles europeas han cerrado con subidas este viernes animadas por los componentes financieros tras conocerse en EEUU los resultados trimestrales de la banca de ese país, mejores de lo esperado, y pese a que Wall Street se decantaba por las caídas al cierre en Europa.

Londres ha subido el 0,36 %; Fráncfort el 0,5 %; París el 0,52 %; Madrid el 0,57 % y Milán el 0,89 %. El Índice Euro Stoxx 50, que engloba a las empresas europeas de mayor capitalización, ha sumado el 0,63 %.

La sesión europea arrancó sin grandes alicientes (se confirmó el IPC español en marzo al 3,3 % y el francés se revisó una décima al alza, hasta el 5,7 %) pero se decidió por las ganancias a medida que el mercado conocía los resultados de la gran banca de EEUU y los índices de Wall Street apuntaban a una apertura alcista.

Los parqués europeos no cejaron en los beneficios pese a que Nueva York se decantó finalmente por los retrocesos (el Dow Jones caía el 0,67 %) tras los comentarios de un miembro de la Reserva Federal (Fed) que señalaba que la política monetaria debe endurecerse y mantenerse durante un tiempo superior al que anticipan los mercados.

”Tras los alentadores resultados empresariales de JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup en la jornada de hoy, los mercados muestran que ya han abandonado de forma decidida los temores generados con la falta de confianza en las entidades financieras americanas y europeas de hace tan sólo un mes”, argumentan los expertos de XTB.

La agenda macroeconómica la ha protagonizado Estados Unidos: las ventas minoristas cayeron en marzo más de lo esperado respecto a febrero; la producción industrial aumentó en el mismo periodo y la confianza del consumidor de la Univ. de Michigan mejoró en abril (aunque las expectactivas de inflación a 12 meses repuntaron).

La perspectiva de tipos altos en EEUU hizo que el euro restase el 0,53 % este viernes respecto al “billete verde”, a US$ 1,0988 (llegó a tocar los US$ 1,1 en la semana), y la onza de oro bajaba el 2 % por esa mayor fortaleza del dólar y perdía la cota de los US$ 2.000.

El crudo Brent, de referencia en Europa, subía el 1,5 % en la semana, a 86,44 dólares el barril, impulsado todavía por el recorte de producción de la OPEP de la semana pasada.

El interés a largo plazo de la deuda alemana ha cerrado en el 2,432 % tras sumar seis puntos básicos.

El bitcóin bajaba ligeramente en la sesión pero en la semana se revalorizaba el 7,53 % y se negociaba en US$ 30.250.