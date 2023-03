Los mercados europeos sostuvieron en la apertura del viernes la recuperación de las cotizaciones, apuntalada por los esfuerzos globales para fortalecer el sistema financiero.

La atención está puesta hoy en el dato de inflación de la Zona Euro en una sesión de cuádruple hora bruja (sesión de vencimiento de futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones), con la volatilidad que ello conlleva.

En Londres, el índice FTSE 100 subía 0,9% y en los mercados de la eurozona, el DAX de Fráncfort ganaba 0,9% y en París el CAC 40 escalaba 0,8%. En Madrid, el Ibex-35 ganaba 0,68% al inicio de la sesión.

Los mercados asiáticos operaron al alza este viernes y cerraron con ganancias tras la recuperación de la víspera en Wall Street. Tokio ganó al cierre 1,2%, Hong Kong 1,6% y Shanghái 0,7%.

Este movimiento bursátil se produce después de que un consorcio de bancos privados en Estados Unidos rescató con un paquete de US$ 30.000 millones a la entidad privada First Republic.

En concreto, las entidades Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán cada una depósitos no asegurados en el First Republic por valor de US$ 5.000 millones (unos 4.695 millones de euros). Por su parte, Goldman Sachs y Morgan Stanley inyectarán en First Republic US$ 2.500 millones cada uno (2.348 millones de euros), en tanto que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán cada uno un depósito de US$ 1.000 millones (939 millones de euros).

Hoy habrá atención a la evolución de Credit Suisse que ayer se recuperó tras el préstamo por parte del banco central de Suiza. Según fuentes que cita Reuters, el índice de cobertura de liquidez, una medidas clave de la cantidad de activos similares al efectivo que tiene un banco, no cambió entre el 8 y el 14 de marzo a pesar de la crisis bancaria mundial.

Desde Link Securities reconocen que si bien las dudas que han generado en el sector bancario europeo y estadounidense el rescate de varias entidades no van a desaparecer de golpe, va a tener que pasar algo más de tiempo para que las cotizaciones del sector en su conjunto se asienten.